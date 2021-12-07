МастерШеф 11 сезон 15 выпуск: кто покинул шоу 04.12.2021

4 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 15 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-11. Кто покинул шоу в 15 выпуске 11 сезона МастерШеф от 04.12.2021 – читайте на сайте TV.UA.

Лучшие кулинары-аматоры 11-го сезона МастерШеф продолжают бороться за звание победителя. В этом выпуске они проявляли всю свою фантазию! Участники разделились на две команды. Марина стала капитаном красных, а Богдан – синих. В каждой команде судьи выбрали по два человека, которые весь сезон поражали своими идеями и рассказами. Остальные покинули кухню на некоторое время. Избранным участникам предстояло написать произведение и зашифровать в нем как можно больше классических блюд таким образом, чтобы их команды догадались, о каких рецептах идет речь, а также смогли их приготовить за отведенное время. Использовать кулинарную терминологию, конечно, запрещалось. По решению судей, победу в первом конкурсе одержала команда синих. Марина выбрала самых слабых участников красной команды – Светлану и Максима, которые надели черные фартуки.

Перед вторым конкурсом жюри избрало капитанов трех команд. Ими стали: Богдан (красной), Марина (зеленой) и Александр (синей). Аматорам предстояло доказать, что они уже готовы работать в любых условиях. Показателем мастерства были деньги: победа доставалась той команде, которая заработает больше всего шефов.

Кухня была поделена на 5 рабочих зон: первая с плитами и духовками; вторая зона была во дворе (мангалы); на третьей зоне любителей ждал только электрогриль; на четвертой – две электрошашлычницы, а на пятой – выставка микроволновок. На каждой зоне участники готовили интересные блюда, пользуясь только теми устройствами, которые там находились. Оплата блюд коррелировала со сложностью их исполнения. Таким образом, за два часа конкурса участники могли заработать много шефов, ведь судьи не ограничивали их ни в идеях, ни в продуктах. Даже зоны команды выбирали те, которые сами хотели. Больше всего шефов получила команда синих. А вот команда зеленых заработала меньше всего денег, поэтому все ее участники надели черные фартуки.

На конкурсе черных сражались: Марина, Серафим, Максим и Светлана. Участникам за 45 минут нужно было приготовить рыбу с овощами, соусом и кнелей. Разница была только в ключевых ингредиентах. Аматоры одновременно двигались с последнего ряда до первого, переходя на следующий этап только после завершения предыдущего. На последнем ряду под коробками их ждали овощи: у каждого – свой. Их нужно было почистить и придать блюду форму. На втором этапе – выбрать рыбу и приготовить ее. На третьем – участников ждали все продукты для соуса. А последний этап – набор для кнели и ее приготовления.

В 15 выпуске шоу МастерШеф-11 покинул Максим Самчук. Он хуже всего справился с этим конкурсом.