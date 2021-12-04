МастерШеф 11 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

4 декабря 2021 05:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф 11 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
пресс-служба канала СТБ

4 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 15 выпуск шоу МастерШеф-11. 15 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 15 выпуске шоу МастерШеф-11: Девятка лучших кулинаров-аматоров страны все ближе к заветной победе! В предстоящем выпуске они проявят всю свою фантазию! Участники поделятся на две команды. В каждой из них предстоит выбрать по два человека, которые весь сезон впечатляли своими идеями и рассказами. Все остальные покинут кухню на некоторое время. Оставшимся аматорам предстоит написать сочинение, в котором зашифровать как можно больше классических блюд таким образом, чтобы их команды догадались, о каких рецептах идет речь, а также смогли их приготовить за отведенное время. Использовать кулинарную терминологию, само собой, запрещается. Смогут ли участники воплотить весь свой творческий и кулинарный потенциал?

15 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 4 декабря в 22:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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