МастерШеф 11 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
4 декабря 2021 05:00
Юлия Туренко
МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
пресс-служба канала СТБ
4 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 15 выпуск шоу МастерШеф-11. 15 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 15 выпуске шоу МастерШеф-11
: Девятка лучших кулинаров-аматоров страны все ближе к заветной победе! В предстоящем выпуске они проявят всю свою фантазию! Участники поделятся на две команды. В каждой из них предстоит выбрать по два человека, которые весь сезон впечатляли своими идеями и рассказами. Все остальные покинут кухню на некоторое время. Оставшимся аматорам предстоит написать сочинение, в котором зашифровать как можно больше классических блюд таким образом, чтобы их команды догадались, о каких рецептах идет речь, а также смогли их приготовить за отведенное время. Использовать кулинарную терминологию, само собой, запрещается. Смогут ли участники воплотить весь свой творческий и кулинарный потенциал?
15 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 4 декабря в 22:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.