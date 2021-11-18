МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

18 ноября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
пресс-служба канала СТБ

20 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 14 выпуск шоу МастерШеф-11. 14 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 14 выпуске шоу МастерШеф-11: Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона продолжают бороться за победу. В этот раз им предстоит проявить себя не только талантливыми кулинарами, но и успешными стратегами. Участники поделятся на пары. Каждой из них необходимо подать судьям два вкусных блюда, но стартовые наборы и девайсы у аматоров минимальные, приготовить полноценные блюда не получится. Участники смогут заработать необходимые продукты… играя! У каждой пары будет по шесть разных табличек, среди них: ферма (мясной продукт), поле (овощи и крупы), пруд (рыба и морепродукты), завод (посуда для приготовления блюд), рынок (обмен продуктами с участниками), башня зла (на один ход парализует поставку продуктов в команде). Для того, чтобы раздобыть желаемые ингредиенты, участники будут строить свои городки. Чтобы что-то построить, командам нужно за 5 минут приготовить амисбуш. Если Эктор его примет, кулинары получают зеленый свет на стройку, и могут использовать одну табличку. Сначала для блюда участники будут применять стартовый набор, а уже после – смогут добавлять раздобытые ингредиенты. Команды сами выберут лучшую для себя стратегию: копить ингредиенты, меняться с коллегами или стать для них «страшным сном». Что из этого получится?

14 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 20 ноября в 22:00 на СТБ, и позже смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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