Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

28 ноября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
пресс-служба канала СТБ

28 ноября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: 42-летняя Оксана Левтерова с Житомирщины пришла за помощью проекта, чтобы вернуть 11-летнего сына Давида. Два года назад его родная бабушка и мама Оксаны забрала внука из специализированной школы - там он проходил реабилитацию - и с того времени не отпускает к маме. У Давида с рождения редкое заболевания, из-за которого у него сахарный диабет и проблемы с речью. И женщина уверена - бабушка не справится с его лечением!

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 28 ноября в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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