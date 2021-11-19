Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.11.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.11.2021)

21 ноября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : 46-летняя Любовь Бойко стала звездой Тик-Ток не по своей воли – каждый день ее дочь снимает на камеру семейные ссоры между ними, а после публикует видео в соцсети. Там они набрали уже миллион просмотров и тысячу комментариев. Женщину стали узнавать на улице и тыкать в нее пальцами. За что 14-летняя юная блогерша так жестоко расправляется с мамой, узнают ведущий и эксперты в студии.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 21 ноября в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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