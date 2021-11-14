Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.11.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.11.2021)

14 ноября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : В редакцию проекта пришло письмо от 39-летней Надежды. Женщина в видеообращении умоляет помочь ей вернуть двоих детей, сына Данила и дочку Лизу. Их у нее отобрал бывший муж-тиран, который нашел их аж в Германии! Надежда уверена, что экс-супруг подкупил всех судей и адвокатов. Но последней каплей, заставившей покинуть все в Германии и прилететь в Украину стало сообщение от мужчины! Тот написал, что отдает 10-летнюю Лизу на перевоспитание в мусульманскую семью и уже готовит ее выдать замуж в 13 лет! Последняя надежда женщины – проект «Один за всех».

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 14 ноября в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.