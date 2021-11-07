Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)

7 ноября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)
пресс-служба канала СТБ

7 ноября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: 15-летняя Ангелина вместо родителей выбрала мужчину, старшего от нее на 12 лет, и сбежала с ним из дому. Уже как год родители почти каждый вечер ищут ее по всему Ровненскому району, чтобы вернуть домой. Но девушка отказывается возвращаться домой и готова отказаться от своих мамы и папы навсегда. Что стало причиной такой позиции девушки? И почему она на самом деле состоит в отношениях с 27-летним Сергеем: по любви или из страха?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 7 ноября в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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