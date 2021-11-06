Один за всех: 15-летняя девушка сбежала из дома ради мужчины, старше нее на 12 лет

7 ноября в 21:00 на СТБ выйдет скандальный 11 выпуск проекта Один за всех 17 сезон. 15-летняя Иванна пошла против своей семьи и сбежала из дому с 27-летним Сергеем.

Родители уверены, что именно он настроил дочь против них. Он просто запудрил ей мозг! Соблазнил и пользуется ее беззащитным состоянием. Она же дите, а он взрослый лоб!

К чему только не прибегали родители разорвать нездоровые отношения: отбирали телефон, чтобы она не общалась с мужчиной, в воспитательных целях сажали дочь под домашний арест, водили дочь к психологу и даже пытались спрятать в 250-тысячном Ровно у родной бабушки!

Стало только хуже! Она каждые выходные сбегает с дома, доводя этим бабушку до инфаркта. И потом мы всей семьей вместе с полицией колесим по всей области разыскиваем ее. И находим под замком у этого конченого. С боем вырываем от него!

На полицию родители Наталья и Виталий больше не полагаются, ведь те разводят руками и даже ошеломляют своей позицией!

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Сама Иванка категорически отказывается возвращаться в родительское гнездо. Его она считает настоящим змеиным гнездом. Девушка готова навсегда отречься от родителей, чтобы больше ее в жизни с ними ничего не связывало.

Для мене батьків не існує – вони вороги. То, что я с ними пережила – полный пиздец. Это не семейка, это какой-то ад. Вони навіть підписані у мене – свиня, коза, корова. А Сережа – мой спаситель, я его люблю и хочу родить ему ребенка, – говорит Иванна.

Почему же на самом деле девушка состоит в отношениях с мужчиной, старшим ее на 12 лет: по любви или из страха? Неужели Сергей удерживает ее силой? И что скрывает сам мужчина?

Разбираться будут ведущий Сергей Костыра и эксперты в студии «Один за всех».

Смотрите 11 выпуск программы Один за всех 17 сезон уже в это воскресенье, 7 ноября, в 21:00 на телеканале СТБ.