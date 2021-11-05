МастерШеф 11 сезон: кулинарная астрология на кухне проекта

5 ноября 2021 17:43 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МастерШеф 11 сезон: кулинарная астрология на кухне проекта
МастерШеф 11 сезон
instagram.com/masterchefstb

В эту субботу, 6 ноября, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет двенадцатый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат удивлять своими кулинарными навыками и изобретательностью.

Читайте также"Розовая пантера" – криминальная комедия со Стивом Мартином и Бейонсе для субботнего вечера
Кулинары-аматоры все ближе к заветной победе! В этот раз им предстоит учиться разумно использовать продукты. Участники проекта «МастерШеф-11» разделятся на пары, в которых будут работать всю программу, и отправятся за ингредиентами. Всего за 15 минут им необходимо выбрать продукты на все три конкурса, но какие именно будут условия испытаний – аматорам скажут позднее. То есть, их наборы должны быть максимально универсальными.

Еще одно важное условие – общий вес продуктов пары не должен превышать 4 кг. Как только все команды выберут ингредиенты, им озвучат условия первого конкурса. Кулинарам необходимо приготовить блюда в соответствии со… знаками зодиака!

Удастся ли угодить требовательным членам жюри и гостям проекта? А также, какие еще испытания ждут участников? Смотрите в субботу, в 22:00 на СТБ!

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

СТБ МастерШеф телешоу анонс телешоу 2021 МастерШеф-11

Материалы по теме

Холостячка-2: мужчины устроят торги за сердце Златы, а один из них - украдет ее
Анонсы на ТВ

Холостячка-2: мужчины устроят торги за сердце Златы, а один из них - украдет ее
Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака
ЗОЖ

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака
Из 08:00 в 18:00: экс-ведущий утреннего Let’s Go! Show запускает вечернее шоу
Новости

Из 08:00 в 18:00: экс-ведущий утреннего Let’s Go! Show запускает вечернее шоу
Крепостная: уникальность и мировая слава мелодрамы, открытая любовь героев и постельные сцены
Новости

Крепостная: уникальность и мировая слава мелодрамы, открытая любовь героев и постельные сценыЭксклюзив

Популярное на сайте

Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года

Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года
Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю

Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Год какого животного 2022 по восточному календарю

Год какого животного 2022 по восточному календарю

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.10.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK