МастерШеф 11 сезон: кулинарная астрология на кухне проекта

В эту субботу, 6 ноября, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет двенадцатый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат удивлять своими кулинарными навыками и изобретательностью.

Кулинары-аматоры все ближе к заветной победе! В этот раз им предстоит учиться разумно использовать продукты. Участники проекта «МастерШеф-11» разделятся на пары, в которых будут работать всю программу, и отправятся за ингредиентами. Всего за 15 минут им необходимо выбрать продукты на все три конкурса, но какие именно будут условия испытаний – аматорам скажут позднее. То есть, их наборы должны быть максимально универсальными.

Еще одно важное условие – общий вес продуктов пары не должен превышать 4 кг. Как только все команды выберут ингредиенты, им озвучат условия первого конкурса. Кулинарам необходимо приготовить блюда в соответствии со… знаками зодиака!

Удастся ли угодить требовательным членам жюри и гостям проекта? А также, какие еще испытания ждут участников? Смотрите в субботу, в 22:00 на СТБ!