МастерШеф 11 сезон: кулинарная астрология на кухне проекта
В эту субботу, 6 ноября, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет двенадцатый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат удивлять своими кулинарными навыками и изобретательностью.
Еще одно важное условие – общий вес продуктов пары не должен превышать 4 кг. Как только все команды выберут ингредиенты, им озвучат условия первого конкурса. Кулинарам необходимо приготовить блюда в соответствии со… знаками зодиака!
Удастся ли угодить требовательным членам жюри и гостям проекта? А также, какие еще испытания ждут участников? Смотрите в субботу, в 22:00 на СТБ!