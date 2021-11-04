"Розовая пантера" – криминальная комедия со Стивом Мартином и Бейонсе для субботнего вечера

Эксклюзив 4 ноября 2021 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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"Розовая пантера" – криминальная комедия субботнего вечера
пресс-служба канала НЛО TV

Криминальная комедия с полицейскими в главных ролях – отличный способ улучшить настроение и посмеяться от души. Потому рекомендуем провести вечер выходного в компании фильма «Розовая пантера».

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Фильм уже в эту субботу в 19:00 покажет канал НЛО TV. Здесь и яркий актерский состав, и интригующий сценарий, и, конечно же, множество юмора, который не может оставить равнодушным.

По сюжету, футбольная команда Франции побеждает в матче над сборной Китая. Дабы разделить радость со своими игроками, на поле выходит главный тренер французов Ив Глюан (Джейсон Стейтем). Он – настоящая звезда и любимчик всей аудитории. Однако внезапно, на глазах у целого стадиона зрителей, тренер падает замертво. Оказывается, кто-то выстрелил отравленной стрелой прямо в шею Глюана. Но кроме того, с руки мужчины пропало кольцо с огромным бриллиантом – «Розовая Пантера».

Ожидаемо, ужасающая новость становится самой обсуждаемой в обществе и СМИ. Осознавая резонанс дела, парижский инспектор полиции Шарль Дрейфус (Кевин Клайн) решает воспользоваться им, чтобы получить Орден Почетного легиона. С этой целью он привлекает к расследованию «недалекого и некомпетентного» полицейского из глубинки – Жака Клузо (Стив Мартин). И пока тот отвлекает внимание прессы, Дрейфус собирает команду лучших следователей, чтобы раскрыть дело и наконец получить Орден. Но все ли окажется так, как он запланировал?

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Интересно, что криминальная комедия со Стивом Мартином в главной роли стала не первым фильмом о бриллианте «Розовая Пантера». Ведь еще в 1963 году на экранах появилась кинолента, в которой уже фигурировал этот дивный алмаз. В общем-то, тот фильм так и назывался – «Розовая пантера». Однако спешим отметить, что сценарии и истории этих двух комедий действительно отличаются друг от друга.

Кстати, изначально образ кинополицейского Жака Клузо не предусматривал наличие у него усов. Но однажды во время примерки костюма к Стиву Мартину подошел гример и карандашом нарисовал этот элемент образа на лице актера. И, конечно же, это стало попаданием в яблочко! Как отмечал сам Стив, в этот момент его персонаж будто бы ожил. И поскольку Мартин чувствовал себя некомфортно с «приклеенной вещью на губе, которая никогда не шевелится», для съемок он решил отрастить собственные усы.

Одну из ролей в «Розовой пантере» воплотила красотка Бейонсе. В комедии она играет суперзвезду эстрады и возлюбленную тренера Ив Глюана Занию. Сначала у девушки возникли сомнения касательно того, стоит ли брать участие в проекте. Но когда Бейонсе узнала, что частью фильма станут Кевин Клайн и Стив Мартин, она все же приняла решение в пользу «Розовой пантеры».

Я сказала себе, что всегда буду работать с лучшими людьми, у которых могу учиться. На то, чтобы сняться этом фильме, у меня ушло всего три недели. Я провела две недели в Нью-Йорке и одну неделю в Париже... Это не было похоже на работу. Я все время смеялась на съемочной площадке… – отметила Бейонсе в одном из интервью.

Смотрите фильм «Розовая пантера» уже в эту субботу, 6 ноября, в 19:00, на канале НЛО TV. А уже в 21:00 канал покажет продолжение кинокомедии – «Розовая пантера 2».

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