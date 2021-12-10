МастерШеф 11 сезон: Кто покинет проект за шаг до кителя?

В эту субботу, 11 декабря, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет шестнадцатый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат удивлять своими кулинарными навыками и изобретательностью.

Кулинары-аматоры на финишной прямой! Эта неделя на проекте МастерШеф-11 станет для них особенной, ведь тот, кто не справится с испытаниями, покинет «МастерШеф»-11 всего за шаг до белоснежных кителей! Участники поделятся на пары. Их задача – приготовить как можно больше разных блюд. Стартовые наборы у каждой пары весьма скромные, создать изысканные блюда не получится. Основные ингредиенты команды будут зарабатывать с помощью своей эрудиции и логики. Но использовать придется не только кулинарные навыки, но и школьные знания, жизненный опыт, понимание кинематографа и даже детских ребусов!

МастерШеф-11: Кто покинет проект за шаг до кителя? / пресс-служба канала СТБ

Перед участниками будут карточки, а в них – зашифрованные продукты. Один ингредиент равняется пяти изображениям, которые подскажут, что именно задумали судьи. По очереди команды будут открывать по одному изображению. Первая команда, которая угадает, какой ингредиент зашифрован, заберёт его себе. Изображение расположены от самого сложного до самого простого. Когда команда отгадает ингредиент, она же и начинает открывать следующее изображение.

Кто справится с заданием хуже всех? И кто покинет проект за шаг до мечты? Смотрите в субботу, в 22:00 на СТБ!