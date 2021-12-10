МастерШеф 11 сезон: Кто покинет проект за шаг до кителя?
В эту субботу, 11 декабря, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет шестнадцатый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат удивлять своими кулинарными навыками и изобретательностью.
Перед участниками будут карточки, а в них – зашифрованные продукты. Один ингредиент равняется пяти изображениям, которые подскажут, что именно задумали судьи. По очереди команды будут открывать по одному изображению. Первая команда, которая угадает, какой ингредиент зашифрован, заберёт его себе. Изображение расположены от самого сложного до самого простого. Когда команда отгадает ингредиент, она же и начинает открывать следующее изображение.
Кто справится с заданием хуже всех? И кто покинет проект за шаг до мечты? Смотрите в субботу, в 22:00 на СТБ!