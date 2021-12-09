Один за всех: мама-тиран или бабушка хочет нажиться на детях?

Один за всех: мама-тиран или бабушка хочет нажиться на детях?

В воскресенье, 12 декабря, в 21:00 на СТБ выйдет шокирующий 17 выпуск проекта Один за всех 17 сезон. Подробнее - читайте в материале.

8-летняя Алинка и 6-летняя Богданка из Винницкой области каждый вечер вымаливают у Бога одно: чтобы никогда в жизни не вернуться к родной матери и отцу! В прошлом году на Крещение родители на 2 дня бросили малышей в холодной нежилой избушке рядом со ставком. Неравнодушные люди вызвали социальную службу и спасли девочек от неизбежной смерти.

Они прятались под стол с куском хлеба в руках – такими я их запомнила… – рассказывает соседка.

Спасенных сестричек впоследствии передали на воспитание родной бабушке и дедушке. Уже больше года пенсионеры всеми силами пытаются лишить бестолковую мать и отца прав и взять опеку над девочками. Тем более после того, как узнали, что родная “мамочка” беспощадно избивала их и привлекала к сексуальным оргиям...

Об этих ужасах Петр и Лариса сразу же заявили в социальную службу. Опираясь на отсутствие улик, там заявили, что оснований для лишения прав матери нет.

Нам очень сложно и трудно, ни на что не хватает денег, а та мама продолжает получать на детей деньги и трынкать их на своих мужиков!

Сама же 45-летняя Валентина, мать девочек, все еще пытается вернуть их домой. Но бабушка с дедушкой силой удерживают сестричек и унижают ее в глазах других. Не раз мать вместе с мужем штурмовали дом пенсионеров, чтобы забрать детей. У женщины и сомнений нет, что Лариса и Петр на нее клеветают для того, чтобы осуществить свой коварный план – обогатиться на детях!

Работать они не хотят, пенсии нет. Наслушались соседку, что та взяла под опеку и получает 20 тысяч. Я приходила, звонила, а они с кулаками. Так что мне - бить старших людей? Я каждый раз плачу за детьми, каждую ночь. Мои куколки...

В студии "Один из всех" мы узнаем, что на самом деле пережили рядом с мамой и отцом бедные сестренки? Неужели все эти страшные истории о матери коварная выдумка? И кто в конце концов из взрослых в этой семье будет пылать от позора, когда наружу всплывет вся правда, а кто станет опекой для детей?

Не пропустите «Один за всех» уже в это воскресенье, 12 декабря, в 21:00 на телеканале СТБ.