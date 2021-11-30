Алмаз: канал 1+1 приступил к съемкам сериала со Стасом Бокланом и Дмитрием Суржиковым в главных ролях

Телеканал 1+1 начали съемки сериала «Алмаз». Это - авантюрная приключенческая история с яркой любовной линией.

В ленте расскажут о гениальном ученом, виртуозном авантюристе, который тайно вернется в родную Одессу, чтобы публично проучить самозванца, похитившего его изобретение – уникальный алмаз. А на пути к справедливости его ждут увлекательные приключения и неожиданные повороты судьбы.

Алмаз: канал 1+1 приступил к съемкам сериала / пресс-служба канала 1+1

По сюжету сериала Аркадий Ильин узнает, что в его родном городе состоится аукцион, где на продажу будет выставлен крупнейший в мире искусственно выращенный алмаз. Ученый узнает в нем результат своего изобретения и невероятно возмущен, ведь инициатором проведения аукциона оказался аферист Эдуард Баас. Еще в 90-х он жестко «подставил» Ильина и присвоил его изобретение. Аркадий Ильин придумает изысканный план, как элегантно отомстить давнему обидчику. Чтобы провернуть «аферу справедливости ради», ученый соберет команду и одним из его помощников станет сообразительный моряк Олег. Но по иронии судьбы он влюбится в Еву – мошенницу, которая тоже будет охотится за алмазом. Не повредить ли яркой авантюре любовь? Удастся ли Ильину, после многочисленных перипетий и рискованных комбинаций его аферы, публично разоблачить коварного Эдуарда Бааса, - зрители узнают уже после просмотра сериала.

Алмаз: канал 1+1 приступил к съемкам сериала / пресс-служба канала 1+1

В сериале сыграют известные украинские актеры: звезда любимого сериала зрителей 1+1 «Папик» и «Папик-2», а также «Родня» - Станислав Боклан. Актер, которого зрители знают по комедии «Сидоренки» и «Папик-2» Дмитрий Суржиков. Звезда фильма «Черный ворон» – Алина Коваленко. Легенда украинского кино – Ольга Сумская и другие.