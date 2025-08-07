Хто хоче стати мільйонером-3? повертається на ICTV2 з новим сезоном: коли дивитися шоу

1 вересня о 19:00 на телеканалі ICTV2 відбудеться премʼєра 3-го сезону культової програми «Хто хоче стати мільйонером?». Приготуйтеся до справжнього вибуху емоцій, азарту та цікавих питань!

Цього року старт квіз-шоу співпадає з Днем знань – і це символічно. Адже програма «Хто хоче стати мільйонером?» – не тільки шанс для гравців у студії виграти суму з шістьма нулями. Це ще й можливість для кожного перед екраном гарно провести час серед своїх за переглядом, перевірити свої знання й набратися нових.

Незмінним ведучим третього сезону стане народний артист України, улюбленець мільйонів глядачів, – Стас Боклан. Харизма і талант ведучого даються взнаки: Боклан вміє розговорити будь-якого гравця, він підтримує і жартує, тож шоу стає ще цікавішим, а гра тримає в напрузі до останніх хвилин.

В новому сезоні Стас Боклан з’явиться у новому іміджі: окуляри в масивній темній оправі, бездоганний костюм класичного крою, біла сорочка - народного улюбленця й не впізнати з першого погляду!

Хто хоче стати мільйонером-3? повертається на ICTV2 з новим сезоном / Пресслужба каналу ICTV

Гра, в якій виграє кожен, – не просто слова: попередні два сезони довели – з квіз-шоу ніхто не йшов з порожніми кишенями. Учасники вигравали від 5 000 тисяч гривень та більші суми з чотирма і навіть п’ятьма нулями. Тож, які суми підкоряться гравцям третього сезону, скільки щасливчиків доберуться до питання на мільйон, і чи хтось цього разу стане мільйонером – головна інтрига сезону.

Унікальність цієї гри в тому, що переможцем може стати будь-хто – людина будь-якого віку, професії, соціального статусу. І те, що усі 10 гравців можуть виграти мільйон, – надихає. Формат гри існує вже три десятка років, він унікальний своєю стабільністю. Він не змінюється багато років, але все ще залишається цікавим для глядачів в усьому світі. Важливо те, що програма здатна об’єднати людей: гравців у студії, глядачів перед екраном телевізорів, адже шоу часто дивляться родинами, – каже Тетяна Гребенік, генеральна креативна продюсерка програмного напряму телеканалів ICTV/ICTV2 і Starlight Doc та шоуранерка проєкту «Хто хоче стати мільйонером?».

Як і минулого сезону, особлива увага приділяється питанням, що стосуються України: її історії, географії, фольклору, літератури, культури, видатних особистостей. Цікаві та ретельно підібрані командою питання з широкого кола загальних знань роблять шоу «Хто хоче стати мільйонером?» не лише розвагою, де можна азартно спостерігати за боротьбою за мільйони. Це ще й чудова можливість розширити свої знання, позмагатися в ерудиції з гравцями в студії чи з родиною або друзями.

Хто хоче стати мільйонером-3? повертається на ICTV2 з новим сезоном / Пресслужба каналу ICTV

Новий 3-й сезон має яскраву соціальну місію: бо кожен гравець мріє не просто про гроші, а хоче спрямувати виграш на благодійні шляхетні цілі. Гравці прагнуть допомогти нашим захисникам – друзям чи військовим, підтримати ветеранські рухи, втілити в життя власні соціальні проєкти для своїх громад чи містечок, запустити ініціативи з допомоги тваринам, що страждають від війни, відновлення довкілля та багато іншого. Це справді надихає і вражає!

