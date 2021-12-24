Певица VIKTORIA дала первый дебютный концерт для киевского бомонда

24 декабря 2021 17:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Певица VIKTORIA дала первый дебютный концерт для киевского бомонда
Певица VIKTORIA
instagram.com/vikanablack

Певица VIKTORIA (экс-солистка группы «неАнгелы» Виктория Смеюха) победила зло талантом и красотой на первом сольном выступлении в Малом Мариинском Дворце.

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Экс-солистка группы «НеАнгелы» VIKTORIA 21 декабря дала первый дебютный концерт для киевского бомонда, в малом Мариинском дворце.

Символично, что была выбрана именно зеркальная дата в день зимнего солнцестояния. Бал-маскарад с концептуальным названием «Le triumph de Venus» (Возрождение Венеры) и театрализованое представление, повествующее о  борьбе добра и зла, украсили выступление талантливой певицы и дерзкой красотки с уникальным низким голосом  VIKTORIA.

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Не менее ярким был и провокационный наряд певицы от известного украинского дизайнера AYSINA. 

Я счастлива, что песня «Говори что хочешь» так нравится слушателям. Не смотря на закулисные интриги, люди тепло приняли мое первое сольное выступление во дворце, подпевали, тянули руки, хотели прикоснуться и купали меня в овациях. Наконец-то я могу, говорить, что хочу со сцены, фотографироваться с фанатами и быть ближе к моему зрителю. VIKTORIA - рождена побеждать и менять этот мир к лучшему, - говорит VIKTORIA.

Слушайте новую песню VIKTORIA «Говори что хочешь»:

Напомним, 

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