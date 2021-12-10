Певица VIKTORIA в преддверии новогодних праздников презентовала новый хит

10 декабря 2021 12:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Певица VIKTORIA в преддверии новогодних праздников презентовала новый хит
Певица VIKTORIA
пресс-служба

В преддверии новогодних праздников сольный проект VIKTORIA презентовал новый хит "Говори что хочешь".

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После внезапного распада легендарной группы "Не ангелы", было много сплетен и закулисных интриг вокруг солистки популярного коллектива VIKTORIА. Песня "Говори что хочешь" - это музыкальная исповедь артиста, делившего 15 лет сцену, популярность и славу на двое.

В новом году все ожидают чуда и я не исключение. Я хочу чтобы все невзгоды остались в этом году, а все мечты исполнились в следующем 2022. VIKTORIA - это победа! Я дарю эту песню всем кто выдержал испытания 2021 и стал сильнее. ГОВОРИ ЧТО ХОЧЕШЬ - это песня о всех нас, о том как мы отпускаем из своей жизни обиды и с легким сердцем идем вперед к своей цели. Загадайте желание, запишите его на салфетке, сожгите и бросьте в бокал с шампанским, выпейте под бой курантов и желание обязательно сбудется.

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