Певица VIKTORIA в преддверии новогодних праздников презентовала новый хит
10 декабря 2021 12:10
Певица VIKTORIA
пресс-служба
В преддверии новогодних праздников сольный проект VIKTORIA презентовал новый хит "Говори что хочешь".
VIKTORIА. Песня "Говори что хочешь" - это музыкальная исповедь артиста, делившего 15 лет сцену, популярность и славу на двое.
В новом году все ожидают чуда и я не исключение. Я хочу чтобы все невзгоды остались в этом году, а все мечты исполнились в следующем 2022. VIKTORIA - это победа! Я дарю эту песню всем кто выдержал испытания 2021 и стал сильнее. ГОВОРИ ЧТО ХОЧЕШЬ - это песня о всех нас, о том как мы отпускаем из своей жизни обиды и с легким сердцем идем вперед к своей цели. Загадайте желание, запишите его на салфетке, сожгите и бросьте в бокал с шампанским, выпейте под бой курантов и желание обязательно сбудется.