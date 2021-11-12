Антитела представили новый клип с одной из сильнейших легкоатлеток мира – видео

Состоялась громкая премьера от группы Антитела.

После танцевальной песни «Маскарад», до сих пор занимающей первые позиции хит-парадов на радио и набирающей миллионы просмотров в YouTube, Антитела презентуют лирическую песню. Как обычно с философским подтекстом.

Песня о жизненном пути и внутренней силе воплощать мечты с мотивирующим названием «Стань». В кадре – группа Антитела и одна из сильнейших легкоатлеток мира – Марина Бех-Романчук.

В этот раз главную роль исполнила спортсменка, многократная чемпионка Украины, чемпионка Европы, призер чемпионата мира, участница Олимпийских игр 2016 и 2021 – Марина Бех-Романчук.

«После утверждения идеи клипа, мы начали искать главную героиню.

Сразу решили, что это должна быть девушка. Ознакомились со всеми спортсменками в категории лёгкой атлетики, потом даже думали над футболистками, но когда увидели Марину, то поняли, что именно она – наша героиня. Мы перечитали десятки интервью, просмотрели записи соревнований, изучили социальные сети.

И знаете, мы не прогадали. Марина отлично справилась. На съемочную площадку прилетела с очередных соревнований в Австрии, нашла время, несмотря на плотный график» – говорит продюсер группы Сергей Вусык.

Марина – это квинтэссенция красоты, невероятной силы и настойчивости. При этом она очень проста в общении, открыта к людям. И, по нашему мнению, в кадре она смотрится прекрасно. Вы и сами можете в этом убедиться, просмотрев клип. А еще мы были приятно удивлены, как они с мужем, Михаилом, олимпийским призером, чемпионом Европы по плаванию, мировым рекордсменом поддерживают друг друга. Между ними чувствуется любовь, оба прошли нелегкий путь к успеху и знают цену побед, – рассказывает Тарас Тополя.

Когда мне позвонил Сергей Вусык, директор группы Антитела, и предложил принять участие в съемках клипа, я очень сомневалась. Это был сложный период после Олимпиады, и думала я совершенно о другом. Но когда я услышала идею, увидела раскадровку клипа, посоветовалась с близкими – я согласилась. Это совершенно новый опыт, я даже могу приравнять это к съемкам в кино, ведь в результате у нас есть мини-фильм. Также со мной на площадке всегда присутствовал мой любимый, что очень помогало.

Съемки длились два полных дня. Все происходило в Киеве, в легкоатлетическом манеже на Березняках. Антитела полностью видоизменили спортивную арену, использовав тысячи квадратных метров черного полотна, которым закрыли периметр манежа от солнечных лучей. Подвесили несколько тонн световых приборов, завезли на территорию два грузовика съемочной техники, чтобы получить желаемую картинку.

Кроме Марины Бех-Романчук, в кадре появляются друзья группы Антитела. Среди них настоящие спортсмены – марафонцы из клуба KMRC – айтишники, юристы, бизнесмены, для которых кроме их профессии существует еще одно любимое дело – спорт. Для большинства это первые съемки в их жизни.

После съемок клипа, еще 2 месяца продолжалась работа по графике. Все для того чтобы достичь желаемого визуального эффекта.

Песню создали больше года назад, она записана на студии достаточно давно, но для видеореализации идеи заложенной в эту композицию нам нужно было немного времени. При написании песни мы вдохновлялись атмосферой школьных выпускных, когда ребята признаются друг другу в любви, клянутся в вечной дружбе, ставят цели и верят в свои мечты, когда все искренне и без фальши. Со временем появилась идея клипа. В голове возникали беговые дорожки, отражавшие дорогу жизни, большое пространство, где каждый бежит по своей линии к цели. В процессе подготовки мы поняли, что нужна масштабная картинка, в которой можно передать течение жизни и людей в ней. Со своими желаниями, мечтами и «крестами, которые кто-то несёт на своих плечах. Мы уверены, что каждый сможет узнать в определенных кадрах себя или кого-нибудь из своего окружения.