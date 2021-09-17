GENA VITER разорвал все шаблоны в клипе «Больше 30» – видео

Певец GENA VITER выпустил клип на песню «Больше 30»

Зажигательные танцы Анастасии Приходько, Владимир Остапчук в одной кровати с половиной украинского шоу-бизнеса, битва поколений в лице Павла Зиброва и Олега Машуковского – это и не только в новой видеороботе Gena VITER на песню «Больше 30».

Артист продолжает эпатировать и удивлять. В клипе «Больше 30» количество звезд на один сантиметр экрана просто зашкаливает.

Премьеру Гена отпраздновал в кругу друзей и коллег, шумно и весело, почти повторил сценарий клипа, в столичном развлекательном комплексе Bakkara River Party. 16 сентября разделить праздник с GENA VITER пришли: Анастасия Приходько, Мила Кузнецова, Макс Гордеев, Олег Машуковский, Ваня Рассел, Нателла Кирс, Олег Серафим, Слава Соломка, Александр Волошин и другие.

Андрей Князь, Гена Витер и Julik

Настроение создавал диджей сет от DJ JULIK. Гости вечеринки первыми смогли оценить на большом экране клип «Больше 30». А также в рамках вечера была представлена новая концертная программа GENA VITER. Прозвучали полюбившиеся многим песни: «Мона Лиза», «Gena’s sviter», «По звездам босиком» и другие.

Олег Машуковский, Анастасия Приходько и Елена Винярская

«Мы с командой продолжаем двигаться в развлекательном направлении. Клип «Больше 30» – моя самая любимая робота. В ней мы решили объединить не объединенное: разные поколения, диаметрально противоположных, но таких красивых людей. Идея песни и клипа в том, что, несмотря на цифру в паспорте, ты такой же ребенок, когда снимаешь галстук. Ты точно так же можешь делать какие-то смешные вещи. Либо ты вытворяешь какие-то такие, опять же, непонятные истории, за которые утром может быть где-то, наверное, и немножко неловко. Имеет очень большое значение, на сколько ты сам себя чувствуешь.

Гена Витер

Я очень благодарен своим друзьям артистам, что они нашли время в своих плотных графиках и приняли участие в моей безумной вечеринке под лозунгом «Разрываем все шаблоны, даже если больше 30!

Блогеры Нателла Кирс и Ваня Рассел

Вообще наш шоу-бизнес – это одна большая кровать. Притом, что довольно часто говорят, опять же, что путь в шоу-бизнес лежит через постель. Но куда я ни заходил, никто мне эту постель не предлагал. А то, что это одна большая семья, – это правда. И очень круто, когда твои коллеги готовы тебя поддержать. Конечно, без курьезных моментов не обошлось и их было не мало», – поделился GENA VITER.

Поющий экстрасенс Макс Гордеев

В основе сюжета клипа «Больше 30» – вечеринка друзей, то, что происходит в реалии у многих дома, но они боятся об этом говорить.

Ведущий Слава Соломка

Многие узнают и себя и свои истории. Съемки проходили в Киеве и длились почти сутки. Режиссером выступил Алексей Кучеренко.