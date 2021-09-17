Холостячка 2 сезон: построить отношения со Златой Огневич попробует известный психолог и блогер

17 сентября 2021 11:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: построить отношения со Златой Огневич попробует известный психолог и блогер
Холостячка 2 сезон Злата Огневич
пресс-служба

17 сентября в 19:00 на телеканале СТБ состоится главная романтическая премьера осени – второй сезон реалити «Холостячка». Открывать свое сердце чувствам будет певица Злата Огневич.

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В предвкушении 1 выпуска телеканал продолжает знакомить поклонников проекта с участниками сезона. Построить отношения с огненной Холостячкой попробует известный психолог и блогер Роман Свечкоренко. Что известно о мужчине – читайте в материале.

Роману 31 год. Около 4 лет он занимается психологией и считает себя специалистом в области женского счастья. Мужчина ездит в туры по городам, собирает полные залы, разрабатывает онлайн-курсы и авторские мастер-классы. Своими советами и мыслями психолог также делится с подписчиками в социальных сетях. В Instagram у Романа почти миллион фолловеров.

Холостячка 2 сезон: участник Роман Свечкоренко

Самое важное в жизни мужчины – его дочь Мия, с которой он проводит практически все свободное время.

Быть хорошим папой – это проявлять свою любовь к ребенку через внимание. Ради дочери я перенесу или отменю любую встречу. Своего ребенка я всегда ставлю в приоритет, – делится Роман.

Мужчина верит в любовь и в то, что проект «Холостячка» станет для него судьбоносным.

Для меня семья – это очень важно. И у меня вообще нет сомнений, что со Златой можно построить крепкие отношения. Уверен, у нас это получится, – смело заявляет участник.

Роман Свечкоренко с дочкой / instagram.com/svechkorenko

Какой будет первая встреча Романа со Златой? Почему мужчина уйдет со знакомства, даже не пообщавшись с Холостячкой? И есть ли будущее у этой пары? Не пропустите премьеру 2 сезона романтического реалити 17 сентября в 19:00 на СТБ, а сразу после выпуска – ток-шоу «Как выйти замуж»!

Напомним,

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