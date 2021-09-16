Шоу Маскарад 2 сезон: новым героем стал могучий и воинственный Ронин
18 сентября в 20:20 на 1+1 состоится премьера шоу «Маскарад-2», в котором звездные команды будут бороться за победу, а суперзвезды спорта, шоу-бизнеса и телевидения продемонстрируют зрителям разнообразные таланты.
Сегодня благодаря квесту зрители узнали, что новым героем шоу стал воинственный Ронин. Фантастический персонаж появился на сайте телеканала 1+1 в виде пазла, который мог собрать каждый посетитель сайта.
По легенде шоу Ронин – это свободный воин, потерявший своего мастера. Теперь он один путешествует по миру и защищает свободу людей. Ронин верит, что слава про его добрые дела разлетится и он сможет вернуться в родной край к новому наставнику.
Кто именно скрывается за образом могучего героя, зрители и звездные команды смогут отгадывать во время эфиров нового сезона «Маскарада». Следующие два героя появятся уже 18 сентября в 20:20 в первом эпизоде шоу «Маскарад».
Напомним,