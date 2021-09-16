Шоу Маскарад 2 сезон: новым героем стал могучий и воинственный Ронин

18 сентября в 20:20 на 1+1 состоится премьера шоу «Маскарад-2», в котором звездные команды будут бороться за победу, а суперзвезды спорта, шоу-бизнеса и телевидения продемонстрируют зрителям разнообразные таланты.

Продолжается медийный квест от телеканала 1+1, благодаря которому телезрители узнают, кто станет героями нового сезона Маскарада. Персонажи появлялись в эфире телеканала, соц.сетях, печатной прессе, в Tiktok-дома с известными блогерами и даже на самом большом светодиодном экране Европы.

Сегодня благодаря квесту зрители узнали, что новым героем шоу стал воинственный Ронин. Фантастический персонаж появился на сайте телеканала 1+1 в виде пазла, который мог собрать каждый посетитель сайта.

Маскарад 2 сезон: новым героем шоу стал могучий и воинственный Ронин / пресс-служба

По легенде шоу Ронин – это свободный воин, потерявший своего мастера. Теперь он один путешествует по миру и защищает свободу людей. Ронин верит, что слава про его добрые дела разлетится и он сможет вернуться в родной край к новому наставнику.

Образ героя состоит из большого шлема, который украшает настоящий конский хвост. Одет Ронин в традиционный японский костюм воина в коричневых и бирюзовых тонах, рукава которого украшает кожаная бахрома. Пальцы и уши Ронина разрисованные золотой краской, а лицо закрывает бело-розовая накладка. Шея героя окутана шелковым платком золотого цвета. В руках Ронин держит две самурайские сабли, которые стали его верными спутниками в борьбе за свободу.

Кто именно скрывается за образом могучего героя, зрители и звездные команды смогут отгадывать во время эфиров нового сезона «Маскарада». Следующие два героя появятся уже 18 сентября в 20:20 в первом эпизоде шоу «Маскарад».

Напомним,