МакSим впервые после комы рассказала о болезни: Я вешу 44 кг, у меня дважды останавливалось сердце

Певица МакSим 1 сентября отвела младшую дочь в 1 класс, после - стала выходить на прогулки с дочерями, а недавно дала свое первое интервью после длительной болезни.

В июне месяце исполнительница попала в больницу в пневмонией. Ее состояние ухудшалось с каждым днем. Полтора месяца она провела в коме. И 13 августа МакSим наконец смогла вернуться домой.

Сейчас певица проходит курс реабилитации и все свое время проводит с детьми. На своей странице в Инстаграм МакSим впервые за долгое время опубликовала фотографии со своими дочками - 12-летней Сашей и 6-летней Машей.

Также на днях звезда дала интервью Ксении Собчак. Артистка рассказала, что сейчас ее вес составляет 43-44 кг. За время болезни она сильно похудела. По возвращении из больницы она практически заново училась ходить.

МакSим призналась, что у нее во время комы был септический шок и кровотечение.

Меня ввели в искусственную кому, чтобы подключить к аппарату, а затем, как выяснялось, мой организм не мог из него выйти. Образовались тромбы и тот кислород, который должен был поступать в легкие, не мог туда попасть. Тогда было принято решение подключить меня к аппарату ЭКМО. Решение за меня принимала моя мама – врачи говорили, что у меня буквально оставались считанные минуты. Ничего не получалось, меняли антибиотики – и ничего.

Певица действительно могла умереть. Ее сердце дважды останавливалось и почти полностью отказывали легкие. К телу звезды было подключено множество приборов, а в ее тело было вставлено немало трубок. Сейчас на теле МакSим много шрамов. Только на шее их 4.

Я слышала голос своего духовника. Я у него спрашивала, умираю ли я. Батюшка сказал, что дорога нам туда пока закрыта, и я стала спускаться вниз в какой-то кабине, а там оказалась зима. Там люди обливались и стали обливать меня, но мне было совсем не холодно.

Напомним,