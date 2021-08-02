Gena VITER дрессирует цесарок

Эксклюзив 2 августа 2021 22:58 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Gena VITER дрессирует цесарок
Певец Gena VITER
пресс-служба канала Украина

– Собака – друг человека. А вот крупная птица в качестве домашнего любимца – это не очень привычно. Но иногда они отлично уживаются на одной территории, – рассказывает Теленеделе Gena VITER.

Любовь с первого взгляда 

– С детства очень люблю животных, – рассказывает певец и музыкальный продюсер канала «Украина». – В разное время дома всегда была живность: рыбки, попугайчики, коты и даже шиншиллы. 

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Последние у меня прожили ровно год. Вначале купил мальчика шиншиллу, но мне показалось, что ему грустно одному, пока я на работе, и спустя месяц приобрел ему подружку. Они дико шумели ночью и грызли все вокруг. Не давал спать и их писк. Но в один прекрасный день, после того как у меня в гостях побывали друзья с ребенком, этот зоопарк уехал жить к ним домой. 

Потом я решил завести собаку. Мне больше всего нравились ротвейлеры. Эта порода выведена специально для защиты дома и семьи. При желании такой пес может завалить быка, поэтому без специальной дрессировки очень опасен.

Я начал искать себе щенка по объявлениям. Так совпало, что нашел на Пасху. Созвонившись с хозяином, убедил его, что выбрать питомца должен именно в этот день. Когда приехал, увидел свору маленьких щенят, которым было два месяца от роду. Все играли в дружной куче, а один сидел под столом. Это была девочка, звали ее Ева. Она подошла ко мне, лизнула руку, и решение было принято молниеносно: забираю!

Плохих людей охрана в дом не пускает

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С тех пор прошло несколько лет. Три года назад Ева родила двух щенят. Было безумно тяжело ухаживать за ними в первые месяцы жизни, так как у меня сумасшедший график: концерты, запись на студии и еще работа музыкального продюсера. Я спал по 30 минут в сутки, постоянно подкармливал малышей из пипетки молоком и следил, чтобы мать не раздавила своим весом – Ева у нас женщина крупная, под 70 кг. (Смеется.)

Через месяц, когда щенки подросли, я решил отдать Керри в хорошие руки, а Соню оставить. Она меня безумно полюбила и реагировала только на мои команды, ни в какую не подпускала к себе посторонних. У Керри же более покладистый характер, поэтому ей с новыми людьми было бы проще. Но именно в тот день, когда ее должна была забрать одна семейная пара, Ева больно укусила Керри за мордочку, и малышка так пронзительно скулила, что я не смог с ней расстаться. С тех пор живем одной дружной семьей. 

За первые полгода собаки, конечно, уничтожили всю мебель в комнате, где жили, а также знатно обгрызли стены и даже кирпичные углы со шпаклевкой. Однако та радость от общения, которую они мне дарят, несравнима ни с какими материальными затратами.

Единственная проблема – это гости. Если в доме появляется новый человек, он должен пройти экспертную оценку у моих девочек. И не дай бог гость им не понравится! Они начинают лаять и не дают нормально общаться. Но обычно хороших людей воспринимают нормально. А вот если кто-то пришел со злым умыслом, тогда держись! Будут лаять до хрипоты.

Помимо породистых и требующих тщательной заботы питомцев у меня во дворе живут и беспородные собаки. Они отличные охранники, к тому же очень преданные. Я распределил зоны влияния: дом отдал под охрану ротвейлерам, а вот приусадебную территорию поручил «двортерьерам». Так что упаси господь кого-то чужого перелезть через забор! Его ждет неприятный сюрприз. Дворовые собаки очень преданные и дорожат домашним очагом, который у них появился, поэтому службу несут исправно – понимают, что такое жить без хозяина. Незваному гостю придется встретиться с их острыми зубами и когтистыми лапами. Это мои верные стражники. Они не перебирают едой и меньше болеют, чем породистые собаки. И все же люблю их баловать какими-то деликатесами.

Лапы прочь от птичек!

Кроме собак у меня живут экзотические птички – 8 цесарок. Спросите, зачем мне они? Потому что несут необыкновенно диетические яйца, в которых нулевой процент холестерина, а значит, они полезны для здоровья.

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В еде эта птица неприхотливая, но очень уж пугливая. Первое время, когда цесарки видели меня, сбивались в кучку в углу вольера. Но я опытный дрессировщик, знаю: чтобы заслужить доверие пернатых, нужно не торопиться и запастись терпением. Каждый день заносил им в вольер еду и проводил с ними время, сокращая расстояние. Они все равно с рук не едят, но уже не пугаются, завидев меня.

Держу их закрытыми, чтобы мои птички не улетели. Впрочем, это еще и мера предосторожности. За городом, где живу, есть орлы, а орлы – это хищники. Был случай, когда я неплотно закрыл двери вольера, и одна из цесарок прошмыгнула во двор. Видно, собиралась улететь, да не тут-то было: огромный орел вдруг появился невесть откуда и схватил ее когтистыми лапами. Хорошо, что у меня молниеносная реакция! Я тут же бросил в него чем-то тяжелым и спас бедную птичку. Потом пришлось везти ее к ветеринару, поскольку было повреждено крыло.

Вообще я с детства интересовался птицами. У меня даже был свой небольшой бизнес – разводил и продавал волнистых попугайчиков. Так что могу сразу понять, что птица заболела инфекционным заболеванием, и знаю причину выпадения перьев. Иногда она сама выщипывает себе перья из хвоста или оттуда, куда может дотянуться клювом. Это означает, что питомцу не комфортно в тех условиях, в которых находится. Да-да! У них, как и у людей, может быть депрессия. Если вовремя не исправить ситуацию, птица погибает. 

Также нужно тщательно следить за рационом братьев наших меньших: в нем должны были все необходимые витамины и питательные вещества, а еще – кальций. Когда птица несет яйца, она тратит ресурсы своего организма, которые обязательно нужно восполнять. 

Вот такая у меня большая, дружная звериная компания. Я бы сказал, дом – полная чаша. А вообще все это зверье продлевает нам жизнь и наполняет ее добротой и искренностью. Потому что, в отличие от людей, не умеет врать и лукавить. Все делает от души! 

Текст: Ольга Владимирова / Теленеделя

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