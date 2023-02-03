«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»

3 февраля 2023 11:36 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»
«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»
Пресслужба

Вперше від початку повномасштабного вторгнення гурт «Антитіла» презентує повноцінну музичну прем’єру – пісню, яка правдиво передає емоції та враження, пережиті гуртом за цей рік.

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Пісня «Фортеця Бахмут» має на меті посилити дух військових, які боронять нашу державу, тримають величезний фронт і гарячий клаптик української землі, ще один символ стійкості, сміливості та сили – місто Бахмут. Пісня має допомагати українському народу проходити складні випробування, і приймати важкі рішення в необхідний для Батьківщини час.

Лірика композиції була створена за добу. Мелодія та гармонія написана солдатом, музикантом гурту Сергієм Вусиком, і є в музичному арсеналі гурту давно, проте чекала свого часу і сьогодні була доповнена аранжуванням і рисами, які музиканти отримали на війні.

«Фортеця Бахмут» – це присвята стійкості і подвигу українського народу, українських військових, які борються проти невиправданої несправедливої агресії росії.

Ми, як музиканти, розуміли, що нам потрібно зробити щось надихаюче, з чим хотілося б рвати землю, йти в бій, стояти і не відступати. Але як громадяни, які мають бойовий досвід, розуміємо, що свою справу і своє завдання потрібно робити спокійно, як того вчили нас, і що за нашими спинами, за спинами тих, хто конкретно зараз зі зброєю чинить супротив окупантам, – майбутнє України. І що б не відбувалося навколо, ти маєш взяти себе в руки і робити все, що від тебе залежить у найліпшому вигляді. Так сталося, що таких ситуацій і ми пережили достатньо, тому як ніхто розуміємо про що співаємо і за що стоять наші побратими в найпекельнішій точці світу сьогодні, – розповідає лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

«Стіни горять в бою, мамо, а я стою!». На Ютуб-каналі музикантів опубліковано лірик-відео до пісні, в якому ми бачимо кадри зруйнованого міста Бахмут, зняті музикантами гурту і нашими друзями кілька днів тому.

Перед офіційним релізом ми показували пісню нашим друзям-військовим та отримували у відповідь лише одне: скоріше випускайте цю пісню, вона потрібна саме зараз, – ділиться лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

Прем’єра кліпу на пісню «Фортеця Бахмут» запланована на 10 лютого. Зйомки в тому числі відбувалися на передовій. На разі більше деталей музиканти не повідомляють. В планах гурту також видати відеокліп на акустичну версію пісні.

Нагадаємо, музиканти гурту «Антитіла» у серпні 2022 року, після виходу батальйону з позицій на передовій, були відкомандировані з Харківщини до Києва, де музиканти почали також здійснювати активну культурно-інформаційну діяльність, посилили діяльність благодійного фонду «Антитіла», який опікується дітьми загиблих побратимів зі 130-го батальйону, забезпеченням ЗСУ та, віднедавна, ремонтом трофейної техніки. Нещодавно фондом гурту «Антитіла» було закуплено та передано на передову 5 потужних антидронових комплексів на суму 6 млн гривень, які вже успішно працюють на позиціях та допомагають знищувати ворога. Також музикантам були вручені нагороди за оборону Київщини та військову доблесть. Підтримати ЗСУ і діяльність благодійного фонду «Антитіла» за посиланням: https://www.antytila.ua/dopomoga-zbrojnym-sylam-ukrayiny/

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«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»
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