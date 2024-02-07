АНТИТІЛА: вперше за 5 років сольний концерт в Києві

7 лютого 2024 12:20 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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АНТИТІЛА: вперше за 5 років сольний концерт в Києві
АНТИТІЛА: вперше за 5 років сольний концерт в Києві
Пресслужба

14 лютого. Київ, Палац Спорту. «Антитіла» повертаються на сцену рідного міста.

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5 років тому «Антитіла» зібрали Палац Спорту двічі. Цього разу це станеться втретє. І, вперше за довгий час, прихильники гурту зможуть відчути той стадіонний масштаб, за яким вже скучили. 

Після майже трьох місяців гастролей закордоном «Антитіла» повернуться в Україну та зіграють для своїх прихильників велике сольне шоу у Палаці Спорту в Києві. Це буде шоу, яке поставить крапку у світовому благодійному турі гурту «Антитіла».

Вперше наживо в Києві прозвучить альбом MLNL. Саме той альбом, який «Антитіла» представили на другий день повномасштабної війни прямо з підземного паркінгу, де базувався 130-й батальйон ТРО, в якому музиканти несуть службу.

«2Step», «Фортеця Бахмут», «TDME», «Вірила» – ці пісні допомогли мільйонам людей пройти найважчі періоди життя. Війна змінила всіх нас, вона знецінила штучне і наносне, й зробила важливим справжнє. Справжні емоції, кохання, обійми, й справжнє бажання боротися далі. Ми впевнені, що з «Антитілами» ці пісні про справжнє співатиме вщент заповнений Палац Спорту, – ділиться лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

Звичайно, крім вже згадуваних пісень будуть зіграні такі хіти, як «Лови момент», «Стенд Ап», «LEGO», «Люди як кораблі», «Молоком», «Все красиво», «Будувуду».

І найголовніше – саме гості концерту в Палаці Спорту першими почують нову пісню гурту «Антитіла». Також на глядачів чекає прем’єра нової версії старого хіта колективу. 

Кожен концерт гурту «Антитіла» – це унікальне музичне шоу, яке наповнене сенсами, візуальними та звуковими рішеннями, яким майже немає рівних в Україні. За 15 років творчої діяльності жоден концерт не повторювався. Музиканти здивують столицю і цього разу – потужне шоу, нова сцена з сучасними технічними рішеннями. Як і завжди, «Антитіла» в такий непростий час готуються на найвищому рівні, щоб зіграти дійсно унікальний концерт.

Нинішнє шоу – це потужне завершення всесвітнього туру гурту «Антитіла», кульмінація всіх подій останніх двох років: військової служби, волонтерства, пережитих моментів та набутого досвіду. 

Важливою складовою кожного з концертів гурту є благодійна мета. БФ «Антитіла» разом із партнерами та відповідальним бізнесом, який поділяє цінності гурту, готує для всіх прихильників та небайдужих людей цікаві активності, що будуть спрямовані на посилення захисників України. Ціль цього збору – FPV-дрони. Світовий тур вчергове підтвердив той факт, що аудиторія гурту «Антитіла» – відповідальна та вмотивована топити до переможного кінця. Це демонструє результат цього туру – $640 тис. і 10 тис. сплачених аптечок відповідно. «Антитіла» сподіваються, що концерт в Палаці Спорту зробить цей результат ще кращим.

Отже, 14 лютого 2024 року. Київ. Палац Спорту. «Антитіла». Купити онлайн квитки.

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