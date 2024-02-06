«Інший Франко»: у Києві пройшов допрем’єрний показ масштабного байопіка

6 лютого 2024 16:37 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Інший Франко»: у Києві пройшов допрем’єрний показ масштабного байопіка
«Інший Франко»: у Києві пройшов допрем’єрний показ масштабного байопіка
Adastra Cinema

5 лютого у київському кінотеатрі «Жовтень» відбувся допрем’єрний показ фільму «Інший Франко», заснованого на реальних подіях.

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Фільм розповість широкому колу глядачів про маловідому сторінку вітчизняної історії та розкриє деталі непростої долі сина великого Каменяра Івана Франка – Петра.

Його життя саме по собі є кінематографічним: він був одним із засновників організації «Пласт», був льотчиком і засновником авіації в Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, депутатом Верховної Ради УРСР. Молодший Франко був репресований радянською владою, вивезений у Сибір, але по дорозі загинув при загадкових обставинах.

Бюджет кінострічки становить понад 30 мільйонів гривень. Зйомки розпочалися 2019 року, прем'єра була запланована на 2020-й, та через пандемію коронавірусу і потім повномасштабне вторгнення дату релізу перенесли. Для режисера фільму Ігора Висневського ця картина стала повнометражним дебютом.

Першими оцінити та переглянути фільм змогли такі гості, як В'ячеслав Довженко, Ірина Кудашова, Ваня Рассел, SEVERYNA, Аліна Доротюк, Олексій Тритенко, Інна Приходько, Леся Самаєва, Влад Нікітюк,  Богдан Рубан, Наталі Бабенко, Слава Соломка, Міла Кузнецова, Влад Міцкевич, Карина Шереверова, Ірина Мордусенко, Тетяна Висоцька, Іванна Слабошпицька, Лала Цукерман, Ірина Татаренко, військовослужбовці, волонтери, громадські та культурні діячі.

Генеральними інформаційними партнерами виступили сайти tv.ua, ivona.ua, tochka.net та afisha.bigmir.net. Головний алкогольний партнер – GRANDE VALLEE. Кінодистриб'ютор – Adastra Cinema.

– Емоції, переживання, тривога, любов... Цей фільм відкриває можливості для роздумів та обговорень, тому він вартий уваги. Обов'язково подивіться «Інший Франко» та підтримайте українське кіно, – ділиться керівник tv.ua, ivona.ua та tochka.net Олександр Ківа.

Дізнайтесь про трагічну долю однієї з найбільш цікавих постатей нашої історії першої половини ХХ століття та оцініть гру зірок українського кіно – В'ячеслава Довженко, Ірини Кудашової, Ахтема Сеітаблаєва, Андрія Федінчика, Надії Левченко та Романа Куліша. 

Стрічка, яка може відновити історичну справедливість, виходить на екрани вже 8 лютого!

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