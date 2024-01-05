«Я, «Побєда» і Берлін»: відома дата прем'єри фільму за мотивами повісті Кузьми Скрябіна (трейлер)

Фільм «Я, «Побєда» і Берлін», знятий за повістю Кузьми Скрябіна, вийде у прокат у березні 2024 року.

Попри загарбницьку масштабну війну, прокат українського фільму за повістю Кузьми Скрябіна «Я, «Побєда» і Берлін»стартує з21 березня 2024 року в усіх кінотеатрах України, які наразі мають можливість продовжувати активну діяльність.

Фільм занурює глядача в атмосферу 90-х – епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна.

Це така довгоочікувана новина для всієї команди фільму й для мене особисто! Я неймовірно щасливий, що ми нарешті, попри всі складнощі, що сталися під час фільмування та підготовки до прокату, матимемо можливість поділитися з усіма нашою роботою, в яку вкладено стільки любові! Цей фільм про мрії й про те, як важливо не опускати руки на шляху до них! Окремо хочу подякувати Збройним Силам України за можливості, які ми завдяки їм маємо: прокидатися щоранку, відвідувати кінотеатри! Прошу, не забувайте про допомогу – й разом до перемоги! – говорить виконавець головної ролі, актор Іван Бліндар.

Фільмування стрічки відбувалося в умовах жорстких обмежень під час карантину 2020 року. Дату прем'єри було заплановано на 17 березня 2022 року, але у розпал підготовки до прокату відбулося повномасштабне вторгнення.

За сюжетом звичайний хлопець, музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій «Побєді». Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний шестисотий «Мерседес» у відомого колекціонера. Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту – обов’язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло – усе пішло шкереберть. Це історія про становлення музиканта, пошуки себе, дружбу та шлях до мрії, сповнений карколомними пригодами.

Це по-справжньому національний і дуже очікуваний фільм. Ми разом із командою фільму пишаємося спільною і дуже особливою для нас роботою. Фільм створений завдяки безпрецедентній колаборації наших інвестицій, Фонду Кузьми Скрябіна, творчого внеску музичних виконавців-зірок, підтримки держави в особі Держкіно, та за неоціненої підтримки родини Кузьми Скрябіна. Важливим є те, що це фільм із соціальною місією, оскільки левова частина прибутків від кінотеатрального прокату буде направлена нами до Фонду Скрябіна для допомоги захисту нашої держави, – діляться продюсери фільму Олексій Терентьєв, Юрій Артеменко й Ольга Пантелеймонова.

Цей фільм ми створювали з безмежною любовʼю та глибокою повагою. І попри всі перешкоди, нарешті частинка наших сердець знайшла шлях до глядача. Ми – мрійники, не менш віддані та натхненні, ніж наш Кузьма, і наше бажання – щоб якомога більше людей дивилось якісне українське кіно. Наша перемога ще попереду, але зараз, за допомогою «Побєди» ми хочемо подарувати вам мить радості й світла, – розповідає режисерка Ольга Ряшина.

Окрім наявності цікавого сюжету у стрічці надзвичайна музична складова, над якою працювали настільки натхненно, що створили безпрецедентну для українського кіно колаборацію – улюблені всіма 16 пісень Кузьми переспівали спеціально для фільму найвідоміші українські топвиконавці. Релізи деяких треків відбулися на музичних майданчиках раніше, прем'єру інших заплановано найближчим часом. Згодом усі композиції планують об'єднати й випустити в складі спеціального музичного альбому.