«Дон Жуан із Жашкова»: DZIDZIO, Надія Мейхер та В’ячеслав Бабенков у новій комедії

5 січня 2024 12:43 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Дон Жуан із Жашкова»: DZIDZIO, Надія Мейхер та В’ячеслав Бабенков у новій комедії
«Дон Жуан із Жашкова»: DZIDZIO, Надія Мейхер та В’ячеслав Бабенков у новій комедії
B&H film distribution

4 січня у широкий прокат вийшла українська життєва комедія «Дон Жуан із Жашкова»

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Фільм «Дон Жуан із Жашкова» створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, дистриб’ютор – B&H Film Distribution Company.

Женя Горобчик – київський фотограф родом із Жашкова, якого ну дуже люблять жінки. Він шукає роботу, але випадково знаходить нове кохання. У Жені вже є дружина і син, а ще колишня дружина й купа інших проблем. Він розривається між ними й вирішує, що краще вже під поїзд, ніж так далі жити… якщо, звичайно, життя не підкаже неочікуваний секрет щастя!

Головну роль у стрічці за однойменною п’єсою Оксани Гриценко виконав В’ячеслав Бабенков.  Жінок, які люблять або колись любили Женю Горобчика, зіграли акторка, співачка та телеведуча Надія Мейхер та зірка «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк. Також ключові ролі у стрічці виконали Михайло Хома (DZIDZIO), Роб Фельдман («Вбиваючи Єву»), Роман Ясиновський («Довбуш», «Мирний-21», «Снайпер. Білий Ворон»), Даяна Кульбіда, Наталка Кобізька, Олег Карпенко, Максим Максимюк, Олександр Іванов та інші. 

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