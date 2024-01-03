Дмитро Карпачов дав 7 порад, як правильно говорити дітям «не можна»

Дмитро Карпачов, ведучий психологічного реаліті «Супермама» на СТБ та експерт із питань дитячої вікової психології, розповів, як батькам варто правильно пояснювати заборони дітям.

«Як правильно говорити дітям «не можна»? 7 основних правил:

В ефірі проєкту «Супермама» підіймаються питання, які на часі для кожної мами! Дмитро Карпачов ділиться цінними порадами та лайфхаками у вихованні дітей, які стануть батькам у нагоді. Так, телеведучий розповів, як правильно забороняти дітям.

1. «Не можна» означає неприпустимі та небезпечні для життя речі.

2. По можливості замінюйте слово «не можна» на «небезпечно».

3. «Не можна» має бути небагато, інакше воно знеціниться і дитина перестане його чути.

4. «Не можна» має на увазі конкретні наслідки, якщо дитина порушить заборону.

5. Разом з «не можна» треба пояснювати, що і коли можна. Пропонуйте альтернативу: «Це не можна, але це можна».

6. Якщо ситуація дозволяє, заміняйте не можна поясненнями. Наприклад: «Дай мені руку, ми разом перейдемо дорогу. Дитині одному переходити дорогу небезпечно».

7. Не можна означає не можна.

Заборони у вихованні потрібні та важливі, але вони не повинні бути основним інструментом виховання. Заборони мають допоміжну функцію, – ділиться Дмитро Карпачов.