Чому ми не можемо заснути, коли чуємо сирену? Пояснює психіатриня

Боротьба за міцний сон з початку повномасштабного вторгнення стала особистим викликом для кожного українця. Але ж чому ми не можемо заснути під час тривог?

Не встиг заснути до сирени – вже не заснеш. Спустився в укриття – попрощайся зі сном. Взяв до рук телефон, щоб подивитися, чи летить щось на місто – і так і сидиш з телефоном в руках до ранку. Такі «прикмети» має кожен. І кожна з цих прикмет призводить до безсоння, розфокусу, хронічної втоми та життя в постійному стресі.

Коли людина чує звук сирени, мозок миттєво фіксує небезпеку: активується центр страху, в кров викидаються кортизол і норадреналін, і тіло переходить у режим «виживання». У такому стані заснути важко, адже сон – це довіра до безпечного середовища, – пояснює психіатриня «Фонду Маша» Катерина Ганноха. – Навіть якщо ви спустилися в укриття, де знаходитеся в безпеці й нібито маєте спокійно спати, сон все одно блокується, бо психіка лишається в напруженні. Якщо все ж певним людям вдається заснути в укритті – це свідчить про хорошу адаптивність нервової системи.

Unsplash.com

До речі, ми власноруч підсилюємо власну тривожність і відганяємо сон. Ось яким чином:

Часто ми самі підсилюємо цей стан, коли беремо до рук смартфон. Яскраве світло екрану та стрічка новин лишають нас у стані напруження, не дають змоги розслабитися. Відбувається реактивація тривоги, посилюється викид гормонів стресу. В світло екрану телефона ще й знижує викид мелатоніну. Якщо ж не чіпати телефон, тіло має шанс самостійно заспокоїтись, і навіть у коридорі можна знову заснути.

Що робити, щоб повернути собі сон під час тривог?