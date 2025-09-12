Чому ми не можемо заснути, коли чуємо сирену? Пояснює психіатриня
Боротьба за міцний сон з початку повномасштабного вторгнення стала особистим викликом для кожного українця. Але ж чому ми не можемо заснути під час тривог?
Коли людина чує звук сирени, мозок миттєво фіксує небезпеку: активується центр страху, в кров викидаються кортизол і норадреналін, і тіло переходить у режим «виживання». У такому стані заснути важко, адже сон – це довіра до безпечного середовища, – пояснює психіатриня «Фонду Маша» Катерина Ганноха. – Навіть якщо ви спустилися в укриття, де знаходитеся в безпеці й нібито маєте спокійно спати, сон все одно блокується, бо психіка лишається в напруженні. Якщо все ж певним людям вдається заснути в укритті – це свідчить про хорошу адаптивність нервової системи.
До речі, ми власноруч підсилюємо власну тривожність і відганяємо сон. Ось яким чином:
Часто ми самі підсилюємо цей стан, коли беремо до рук смартфон. Яскраве світло екрану та стрічка новин лишають нас у стані напруження, не дають змоги розслабитися. Відбувається реактивація тривоги, посилюється викид гормонів стресу. В світло екрану телефона ще й знижує викид мелатоніну. Якщо ж не чіпати телефон, тіло має шанс самостійно заспокоїтись, і навіть у коридорі можна знову заснути.
Що робити, щоб повернути собі сон під час тривог?
- Відкладіть телефон хоча б за 1 годину до сну. Коли під час тривог переходите в безпечне місце, спробуйте не скролити стрічку новин, це допоможе заснути.
- Перед сном не їжте важку їжу, уникайте алкоголю та напоїв з кофеїном.
- Лягайте спати в один і той самий час по можливості, щоб організм звик до графіку й засинав навіть в укритті.
- Перед сном можна виконати дихальні вправи – глибокі вдихи та видихи, дихання по квадрату на 4 рахунки.