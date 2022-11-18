Легкоатлетка Марина Бех-Романчук у ЖВЛ – про розлуку з коханим і мрії про майбутнє

У шоу «Життя відомих людей» на ТЕТ Марина Бех-Романчук розповіла, чому довго не бачилася зі своїм чоловіком і як подружжя застала війна.

У будні об 11:00 шоу «Життя відомих людей» готує ексклюзивні інтервʼю з найвідомішими українцями, героїня цього випуску – Марина Бех-Романчук. Влітку 2022-го легкоатлетка виборола золото для України на чемпіонаті Європи. Та порадіти заслуженій перемозі не змогла. Чому? Про це вона розповіла в інтерв’ю ЖВЛ на ТЕТ.

З березня зірка легкої атлетики Марина Бех-Романчук та надія українського плавання Михайло Романчук роз’їхалися у різних напрямках, аби мати можливість провести спортивні сезони. Відтоді подружжя бачиться тільки по відеозв’язку.

Лише на початку листопада у Марини з’явилося кілька вільних днів. Звісно, вона одразу поїхала до коханого у Німеччину, де він тренується. Ранок 24 лютого подружжя теж зустріло нарізно.

У мене почалася паніка, тому що мій чоловік на той період був на тренувальних зборах у Броварах. Він жив буквально за один кілометр від військової частини, яку розбили. Я телефонувала до нього, щоб він швидко збирав речі, щоб швидко їхав додому.

А далі вони поїхали до Хмельницького, де в родини Бех-Романчуків є будинок. Там вони відкрили свої двері для українців, які тікали від війни. Зірки спорту не допускали навіть думки залишити рідні стіни. Але плани скоригував великий спорт.

Про виїзд ми почали говорити у березні, бо не грілися басейни. Все зупинилося. І ми чудово розуміли, якщо хочемо, щоб у Міши був взагалі якийсь сезон літній, потрібно виїжджати. І вже тоді ми звернулися по допомогу до міністерства.

Рішення виїздити далося Марині вкрай важко, та вже в середині березня вона здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики у новій для себе дисципліні – потрійному стрибку.

Далі по плану був чемпіонат світу у США. Але замість тріумфу на неї чекало розчарування – лише 11-те місце у загальному заліку. Тоді вона як ніколи потребувала підтримки найрідніших людей. Тож у Мюнхен, де проходив вже чемпіонат Європи, до неї прилетіли батьки та коханий Михайло. В результаті їй підкорилася рекордна довжина у 15,02 метра. Але Марина зізнається – перемога була дуже виснажливою.

Воно просто вистраждане, воно вимучене. Я стільки пережила болю, що коли відбулося нагородження, я зійшла з п’єдесталу і відчувала себе просто пустою. Я розуміла, що у мене попереду ще сезон, ще змагання, а мені от просто хотілося забитися й сидіти в кімнаті.

Марина не приховує – в такі моменти відчаю їй дуже допомагають консультації з психологом.

Я з упевненістю можу сказати, що без цієї людини важко професійному спортсмену, скажемо так, досягати якогось максимуму. Ну, принаймні мені.

У планах Бех – Олімпійські ігри, але її головна мрія – разом із коханим Михайлом якомога швидше знову приїхати до України.

За ці місяці я просто на всі сто переконалася в тому, що вдома – найкраще. І я просто з нетерпінням чекаю того моменту, коли ми повернемося додому.

Повне інтервʼю з Мариною Бех-Романчук на YouTube-каналі ЖВЛ.

Ще більше ексклюзивних інтервʼю – у шоу «Життя відомих людей» у будні о 11:00 на телеканалі ТЕТ.

Світло завжди перемагає морок!