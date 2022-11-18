Як готувати їжу просто неба, якщо немає газу та світла – корисні поради від Надії Матвєєвої

18 ноября 2022 11:54 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

Усі статті автора...

Як готувати їжу просто неба, якщо немає газу та світла – корисні поради від Надії Матвєєвої
Ведуча Надія Матвєєва
Пресслужба каналу СТБ

Багато українців лишаються без світла та газу внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Ведуча рубрики «Надійні поради» на СТБ Надія Матвєєва розповіла, як можна приготувати їжу на багатті.

Читайте такожЯк доглядати за хатнім улюбленцем під час війни: поради Надії Матвєєвої
Під час війни потрібно бути озброєним інформацією, яка може врятувати життя. Якщо у вас немає змоги приготувати їжу вдома, зверніть увагуна поради телеведучої.

Як готувати їжу, якщо немає газу та світла:

♦ Якщо є можливість, завчасно купіть декілька пакетів вугілля або спеціальних брикетів для вогню. Майте вдома запас сірників.

♦ Облаштуйте у дворі місце для багаття: розчистіть його від сміття, сухого листя та трави, зробіть невелике заглиблення. Поставте з двох сторін вогнетривкі цеглини або каміння. Покладіть на них залізну кришку або лист металу. На такій «плиті» можна готувати і в каструлях, і на сковорідках.

Як готувати їжу просто неба, якщо немає газу та світла / Пресслужба каналу СТБ

♦ Для багаття найкраще підходить алюмінієвий посуд. Він не боїться полум’я, має високу теплопровідність. У ньому страви приготуються швидше.

♦ Найкраща страва в таких умовах – каша з тушонкою. Розхід крупи – приблизно 80 грамів на людину.  Замочіть її звечора, тоді приготування займе менше часу. Солодкий варіант каші – зі згущеним молоком і родзинками. Це продукти, які довго зберігаються, тому запастись ними можна заздалегідь.

♦ Якщо є фольга для приготування, можна запекти овочі. Наприклад, між двох половинок картоплі покладіть шматочок сала, посоліть, заверніть у фольгу. Покладіть в гарячий попіл, присипте зверху. Кілька разів переверніть.

♦ Хочеться розрадити дітей? Приготуйте солодке тісто, розріжте на стрічки, намотайте його на палички (так, щоб прошарки були окремо, інакше не пропечуться) і тримайте над багаттям до рум’яної скоринки.

♦ Приготували? Залийте багаття водою або засипте піском. Завжди пам’ятайте про пожежну безпеку. Майте на увазі, що гілки хвойних дерев дають багато іскор.

♦ Не тримайте поруч із багаттям вогненебезпечні та легкозаймисті речі.

♦ Краще готуйте вдень, аби в темряві вогонь не привертав зайву увагу.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ корисні поради війна Надія Матвєєва

Матеріали на тему

LOBODA презентувала україномовний трек "Два незнайомці"
Меломан

LOBODA презентувала україномовний трек "Два незнайомці"
Леся Нікітюк – про масований ракетний удар по Україні: «Я вам ніколи цього не пробачу»
Новини

Леся Нікітюк – про масований ракетний удар по Україні: «Я вам ніколи цього не пробачу»Ексклюзив
Костянтин Войтенко розповів, як говорить з донькою про війну
Новини

Костянтин Войтенко розповів, як говорить з донькою про війну
Зірка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська розповіла про батька, який воює
Новини

Зірка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська розповіла про батька, який воює
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 12 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.11.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.11.2022)
Холостяк 12 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 11.11.2022

Холостяк 12 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 11.11.2022
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 05.11.2022)

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 05.11.2022)
Олена-Крістіна Лебідь розповіла, за якими маячками можна розпізнати шахрайську схему зі списання коштів з рахунку

Олена-Крістіна Лебідь розповіла, за якими маячками можна розпізнати шахрайську схему зі списання коштів з рахунку

Популярне відео

Холостяк 12 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.11.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.11.2022)
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 05.11.2022)

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 05.11.2022)
Пара на мільйон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 07.11.2022)

Пара на мільйон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 07.11.2022)
Танці. World of Dance: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 06.11.2022)

Танці. World of Dance: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 06.11.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK