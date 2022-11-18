Як готувати їжу просто неба, якщо немає газу та світла – корисні поради від Надії Матвєєвої

Багато українців лишаються без світла та газу внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Ведуча рубрики «Надійні поради» на СТБ Надія Матвєєва розповіла, як можна приготувати їжу на багатті.

Як готувати їжу, якщо немає газу та світла:

Під час війни потрібно бути озброєним інформацією, яка може врятувати життя. Якщо у вас немає змоги приготувати їжу вдома, зверніть увагуна поради телеведучої.

♦ Якщо є можливість, завчасно купіть декілька пакетів вугілля або спеціальних брикетів для вогню. Майте вдома запас сірників.

♦ Облаштуйте у дворі місце для багаття: розчистіть його від сміття, сухого листя та трави, зробіть невелике заглиблення. Поставте з двох сторін вогнетривкі цеглини або каміння. Покладіть на них залізну кришку або лист металу. На такій «плиті» можна готувати і в каструлях, і на сковорідках.

Як готувати їжу просто неба, якщо немає газу та світла / Пресслужба каналу СТБ

♦ Для багаття найкраще підходить алюмінієвий посуд. Він не боїться полум’я, має високу теплопровідність. У ньому страви приготуються швидше.

♦ Найкраща страва в таких умовах – каша з тушонкою. Розхід крупи – приблизно 80 грамів на людину. Замочіть її звечора, тоді приготування займе менше часу. Солодкий варіант каші – зі згущеним молоком і родзинками. Це продукти, які довго зберігаються, тому запастись ними можна заздалегідь.

♦ Якщо є фольга для приготування, можна запекти овочі. Наприклад, між двох половинок картоплі покладіть шматочок сала, посоліть, заверніть у фольгу. Покладіть в гарячий попіл, присипте зверху. Кілька разів переверніть.

♦ Хочеться розрадити дітей? Приготуйте солодке тісто, розріжте на стрічки, намотайте його на палички (так, щоб прошарки були окремо, інакше не пропечуться) і тримайте над багаттям до рум’яної скоринки.

♦ Приготували? Залийте багаття водою або засипте піском. Завжди пам’ятайте про пожежну безпеку. Майте на увазі, що гілки хвойних дерев дають багато іскор.

♦ Не тримайте поруч із багаттям вогненебезпечні та легкозаймисті речі.

♦ Краще готуйте вдень, аби в темряві вогонь не привертав зайву увагу.