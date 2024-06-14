Антитіла презентують нову роботу «Поламані»

Після потужної премʼєри пісні «Ти саме та», яка вже набрала мільйони переглядів на YouTube та встигла грунтовно осісти в ефірах радіостанцій України, Антитіла представляють нову пісню та кліп «Поламані».

Лірика та відеоряд твору, як зазвичай, наповнені важливими меседжами, які Антитіла вважають за необхідне передати всім своїм слухачам сьогодні, зараз!

Ця пісня – це, звісно, й саморефлексія. Через історію одного дивака ми розповідаємо про себе, розповідаємо про всіх нас, тих, хто серед колосальних потрясінь відчуває себе «трохи поламаними», навіть якщо не визнає цього, водночас залишаючись незламними. Ми по-іншому не можемо, навіть коли самі неймовірно потребуємо допомоги і підтримки, ми, в першу чергу, йдемо рятувати інших, рятувати душі, лікувати рани, віддавати, боротися за когось! – говорить Тарас Тополя.

До режисури відеокліпу «Поламані» Антитіла знову залучили Віктора Скуратовського, саме того режисера, який вже відзняв з Антитілами кліп на пісню «Фортеця Бахмут». Оператором вперше виступив Володимир Шкляревський, а відеоінженером – давній друг команди Кадім Тарасов. Ця команда реалізувала по-справжньому масштабну ідею, заради якої впродовж п’яти днів збирали величезну багатотонну залізну конструкцію у відкритому полі під Києвом. Під час самих зйомок учасники гурту, на жаль, отримали травми, частина інструментів згоріла. Проте кінцевим результатом всі задоволені.

Співак Тарас Тополя / Пресслужба

І сьогодні, незважаючи на отримані під час зйомок травми, «Поламані», але не зламані Антитіла продовжують грати і діяти. Наразі команда перебуває з туром в рамках проєкту «Culture VS War», де вже втілила в життя вісім унікальних благодійних івентів у Лондоні, Кардіфі, Бірмінгемі, Копенгагені й зібрала 2 млн 500 тис. грн для закупівлі човнів для Головного Управління Розвідки України.

Нагадаємо, нещодавно Антитіла повернулися з навколосвітнього туру з альбомом «MLNL», фіналом якого став третій в історії гурту концерт у Палаці спорту. В рамках туру музиканти дали більше 40 концертів в Америці, Канаді, Європі, Новій Зеландії, Австралії, де спільно з фондом «United Help Ukraine» зібрали 25.000 000 грн та закупили 10 000 якісних аптечок по стандартам NATO для підрозділів ГУР та інших сил оборони України.