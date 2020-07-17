Группа Антитела выпустила клип на новую песню Кино: сотня костюмов и магия

«Кино» — новая песня и видеоклип группы Антитела.

Это первая ласточка из будущего альбома, над которым группа начала работать во время карантина. Для новой пластинки уже создано шесть песен, часть из которых будет презентована ​​в 2020 году отдельными синглами.

Антитела первые в Украине артисты, которые решились так масштабно воплотить стилистику жанра Steampunk в музыкальном видео. Около сотни костюмов, отточенных до мелочей, построенная с нуля, многотонная цирковая декорация в пустыне, кардинальное перевоплощение Тараса Тополи, настоящие фокусы от Magic Five — это все в новом видео.

На первый взгляд, легкая по сюжету работа имеет глубокий смысл. В основе история, повторяющаяся из поколения в поколение, тысячелетиями. Весь спектр человеческих эмоций от милосердия к ненависти, от измены к самопожертвованию, от добра к злу, от восторга до презрения — все как в жизни. Следует отметить, что видеоработа наполнена метафорами, аллегориями и символами, которые всегда присущи творчеству антител. Съемочный процесс длился пять дней в сорокаградусную жару в пустыне «Алешковские пески», Херсонской области. Кстати, этот национальный природный парк — единственная пустыня в Европе. Специально для съемок Антитела среди песков установили цирковой городок с реальным одномачтовых куполом, которое украшено символическими флагами с буквой А и сценой.

Главного героя сыграл лидер группы Тарас Тополя. В образ фокусника ему пришлось вживаться несколько месяцев и учиться жонглировать. В актерскую команду окружения фокусника Антитела пригласили лучших иллюзионистов Украины и известных блогеров Magic Five (М5): Дмитрий Евтушенко, Никита Голев, Дмитрий Томашевский, Артур Томашевский, Дмитрий Лукоянов. Это первое сотрудничество команд.

У меня не хватает слов, чтобы в полной мере отблагодарить всех, кто снялся в этом видео. Это был маленький подвиг каждого участника. С 72 сцен по плану был снят 71 только за 1 день. Особенно отмечу актеров второго плана: Микаэл Авоян, Сергей Труш, Александр Юдин, Наталья Андреева и актеров массовых сцен, среди которых было много наших друзей и настоящих украинских стимпанкерив, людей старшего возраста и детей,которые съехались со всей страны. Сутки, с двух ночи до трех ночи следующего дня, почти бодрствуя перед этим, мы провели в пустыне, под жарким солнцем. Никто не сдался, все прошли путь от первой секунды — до финала, у многих это был первый опыт съемок, но выложились на все сто процентов. В обеденном перерыве люди засыпали прямо под солнцем, и через полчаса сна продолжали съемки, не показывая и капельки усталости. В такие моменты чувствуешь любовь людей и еще большую ответственность за то, куда ты их ведешь. Приятно было работать с командой Magic Five. Они показывали настолько реалистичные и крутые фокусы,что отвлекали всю группу от съемочного процесса», — поделился впечатлениями Тарас Тополя.

Мы привыкли к сложным проектам и напряженным съемкам. Но эта работа бросила нам вызов, несмотря на то, что мы не впервые работали на грани возможностей человеческого тела. Мы благодарны всей команде, что снимала «Кино», за очень интересный опыт — это были первые фокус Magic Five, продемонстрованные в пустыне. А также за возможность поработать с талантливыми художниками по костюмам и гримерами — они создали невероятно яркие образы для нашей пятерки», — илюзионисты Magic Five поделились впечатлениями от сотрудничества с группой Антитела.

Особую роль в видеоработе играют яркие костюмы. Стиль Steampunk сложный в кинематографе, потому является не популярным, а атмосферу в нем создают именно детали. В видеоработе представлено около ста костюмов, которые не повторяются и каждый органично соединен с типажом каждого героя. Полтора месяца над костюмами работали Марьяна Славянская и Анна Черкашина, а также актеры и представители Steampunk сообщества в Украине, которые были задействованы в клипе со своими костюмами.

Режиссером видеоклипа «Кино» выступил Сергей Вусик, с поддержкой и советами во всем процессе верных друзей, художников и режиссеров: Ростислав Васильев и Алексей Веренчик. Оператор — Шатохин Антон. Продюсирование съемок Антитела совершили, как всегда, коллективно. Авторы идеи и подбор актеров: Тарас Тополя и Сергей Вусик. Музыка и аранжировка — Максим Сиволап. Слова — Тарас Тополя. «Кино» — это первая композиция после выхода альбома «Hello» в поддержку которого продолжается тур по городам Украины. В связи с карантином он был приостановлен и на днях Антитела объявят новые даты концертов. Но первый послекарантинний концерт состоится уже 9 августа в Одессе, на Морвокзале, где можно будет услышать новую песню вживую.