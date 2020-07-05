Кирилл Емельянов устроил дебош с полицией и отказался платить алименты детям: пошел по наклонной

5 июля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Кирилл Емельянов устроил дебош с полицией и отказался платить алименты детям: пошел по наклонной
Актер сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов
социальная сеть Instagram

Мало кто любил героя Кирилла Емельянова в сериале Кадетство. Суворовец по кличке Сырник был тот еще мерзавец ‒ стучал на друзей, провоцировал драки и устраивал сослуживцам подставы.

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Сегодня имя звезды «Кадетства»  все чаще упоминается в прессе, правда связано это не с новыми ролями в кино, а с бурной личной жизнью. Так, недавно 29-летний актер дебоширил с полицией и врачами, будучи в нетрезвом состоянии, а также конфликтовал с бывшей женой, которая требует у него алименты на детей.

Актер Кирилл Емельянов с детьми / социальная сеть Instagram

Емельянов 6 лет был в браке с коллегой по театру Екатериной Директоренко, за этот период у пары родились два сына. В 2016 году пара развелась, а в 2019 экс-супруга актера подала иск в суд на взыскание алиментов. Оказывается, артист только говорил, что помогает семье и участвует в воспитании детей.

Актер Кирилл Емельянов с экс-женой / социальная сеть Instagram

На днях иск Директоренко был частично удовлетворен. Теперь актер обязан платить бывшей жене на каждого из сыновей по 17 тысяч рублей.

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К слову, это не первое судебное разбирательство для актера в этом году. В марте Кирилл был задержан полицией за нападение на врачей. Артист, будучи пьяным, потерял сознание в собственной квартире в компании друзей. Одна из подруг скандалиста вызвала врачей. Когда медик оказывал помощь, Емельянов начал буянить, он набросился на врача и нанес ему травмы. Затем в квартиру приехали полицейские. Кирилл оскорбил представителя власти. Судебный процесс по этому делу все еще продолжается.

Напомним,

  

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