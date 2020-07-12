Ivan NAVI больше не холостяк: что известно об избраннице певца

12 июля 2020 17:00 Катерина Даниленко
Ivan NAVI больше не холостяк: что известно об избраннице певца
Певец Ivan NAVI
социальная сеть Instagram

Украинский исполнитель Ivan NAVI впервые за долгое время рассказал об изменениях в личной жизни.

Читайте такжеМаленькая сказка: Ирина Федишин с семьей полетала на воздушном шаре
В интервью Кате Осадчей музыкант признался, что его сердце уже не свободно. Девушка артиста не публичная личность, поэтому предпочитает оставаться «в тени». А познакомились молодые люди на одном из концертов музыканта.

Она пришла на концерт, который состоялся в новогоднюю ночь. Она не знала кто будет выступать, ее просто пригласили друзья. Я увидел симпатичную девушку, а она – что я неплохой парень. Были некоторые нюансы, но сейчас я счастлив,
‒ заявил исполнитель.

Ivan NAVI и Катя Осадчая / социальная сеть Instagram

О предложении руки и сердца говорить пока рано. Как отмечает NAVI, у них с любимой сейчас стадия эйфории, когда еще бабочки летают.

Читайте такжеЭкс-супруг Меган Фокс Брайан Остин Грин закрутил новый роман вслед за бывшей женой
На день рождение возлюбленная подарила Ивану украшение и выходные за городом. Певец был безумно рад такому подарку.

Мы насладились природой в тишине, потому что клубов, шума и гама мне достаточно на концертах. Мне хотелось покоя, она мне это дала. Я бесконечно ей за это благодарен,
‒ откровенничает знаменитость.

Напомним,

  

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети фото новости Ivan NAVI

Материалы по теме

Получаю удовольствие: Дмитрий Комаров рассказал о самоизоляции с супругой и первой годовщине брака
Новости

Получаю удовольствие: Дмитрий Комаров рассказал о самоизоляции с супругой и первой годовщине брака
Фанатка или коллега по сцене: Популярный украинский певец выбыл из рядов холостяков
Новости

Фанатка или коллега по сцене: Популярный украинский певец выбыл из рядов холостяков
Важно говорить о сложных вещах вслух: Алла Мазур рассказала о борьбе с раком
Новости

Важно говорить о сложных вещах вслух: Алла Мазур рассказала о борьбе с раком
Какие джинсы полнят ваши ноги: ТОП-4 модели
Lifestyle

Какие джинсы полнят ваши ноги: ТОП-4 модели

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK