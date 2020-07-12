Ivan NAVI больше не холостяк: что известно об избраннице певца

Украинский исполнитель Ivan NAVI впервые за долгое время рассказал об изменениях в личной жизни.

В интервью Кате Осадчей музыкант признался, что его сердце уже не свободно. Девушка артиста не публичная личность, поэтому предпочитает оставаться «в тени». А познакомились молодые люди на одном из концертов музыканта.

Она пришла на концерт, который состоялся в новогоднюю ночь. Она не знала кто будет выступать, ее просто пригласили друзья. Я увидел симпатичную девушку, а она – что я неплохой парень. Были некоторые нюансы, но сейчас я счастлив,

‒ заявил исполнитель.

Ivan NAVI и Катя Осадчая / социальная сеть Instagram

О предложении руки и сердца говорить пока рано. Как отмечает NAVI, у них с любимой сейчас стадия эйфории, когда еще бабочки летают.

На день рождение возлюбленная подарила Ивану украшение и выходные за городом. Певец был безумно рад такому подарку.

Мы насладились природой в тишине, потому что клубов, шума и гама мне достаточно на концертах. Мне хотелось покоя, она мне это дала. Я бесконечно ей за это благодарен,

‒ откровенничает знаменитость.

Напомним,