Ivan NAVI больше не холостяк: что известно об избраннице певца
Украинский исполнитель Ivan NAVI впервые за долгое время рассказал об изменениях в личной жизни.
Она пришла на концерт, который состоялся в новогоднюю ночь. Она не знала кто будет выступать, ее просто пригласили друзья. Я увидел симпатичную девушку, а она – что я неплохой парень. Были некоторые нюансы, но сейчас я счастлив,‒ заявил исполнитель.
О предложении руки и сердца говорить пока рано. Как отмечает NAVI, у них с любимой сейчас стадия эйфории, когда еще бабочки летают.
Мы насладились природой в тишине, потому что клубов, шума и гама мне достаточно на концертах. Мне хотелось покоя, она мне это дала. Я бесконечно ей за это благодарен,‒ откровенничает знаменитость.
Напомним,