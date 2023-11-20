Ivan Navi нарешті заговорив про дружину та сина

За лаштунками ігрового шоу «Хто зверху?» відомий український співак Ivan Navi розкрив подробиці особистого життя.

Тривалий час український виконавець Ivan Navi приховував особисте життя. Він ніколи не розповідав, хто його дівчина та чи планує сім’ю. Аж поки не приголомшив новиною про народження сина! Трохи згодом показав і свою дружину Романію, маму маленького Дарія.

За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) артист розкрив ще кілька секретів.

Я дуже обережно ставлюся до транслювання особистого життя в соцмережах. Нам обом хотілося зберегти це для нас, – каже артист. – Весілля з Романією було дуже камерне, на 18 людей. Для тих, хто знає мене особисто, це не стало несподіванкою. Про одруження ми хотіли розповісти разом із виходом ліричного альбому «Пишу тобі листа», реліз якого був запланований на 4 березня 2022 року. Але розпочалося повномасштабне вторгнення. І це точно було не на часі. А от після народження сина мені захотілось поділитися своєю радістю, бо зараз дуже бракує гарних новин.

Іван розповів, що з коханою він познайомився кілька років тому в Новорічну ніч.

Моя дружина на той час не знала про мене, а я виступав на вечірці, де вона відпочивала. Як виявилося тоді, в нас були спільні друзі. Так і познайомилися, – пригадує співак. – Якихось особливих спільних традицій у нас із Романією немає. Але ми дуже любимо гори й намагаємося на всі свята виїжджати хоча б на кілька днів, аби побути разом у Карпатах. Зараз от поїхали вже з синочком Дарієм.

Ivan Navi з дружиною та сином / Пресслужба Нового каналу

Ivan Navi говорить, що намагається проводити якомога більше часу разом із сім’єю. А ще бере на себе чимало обов'язків, аби розвантажити дружину.

Навіть коли їду на гастролі в інші міста, ми зідзвонюємося з дружиною по відеозвʼязку кілька разів на день, – розповідає він. – У нас були партнерські пологи. Тепер домовились, що будемо ділити всі обовʼязки, які стосуються сина, порівну. Вночі кілька разів встаємо разом. На мені – замішування сумішей, поки дружина годує малого. Також я намагаюся частіше забирати сина та гуляти з ним у парку, щоб кохана мала час для себе.

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