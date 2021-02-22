Фантастический триллер с Хью Джекманом Воспоминание получил тизер и дату выхода на HBO

22 февраля 2021 09:30 Алла Лысак
Фантастический триллер с Хью Джекманом Воспоминание получил тизер и дату выхода на HBO
Фантастический триллер с Хью Джекманом Воспоминание получил тизер и дату выхода
открытый источник

Постапокалиптический драматический триллер с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон выйдет на стриминге HBO Max.

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Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, где многие регионы Земли уже пострадали от глобального потепления.

Герой Хью Джекмана психолог и частный детектив по имени Ник с помощью новейших технологий может погружаться в память других людей и выискивать в мозгу вещи, которые они хотят вспомнить или пережить заново. Однажды на пороге офиса Ника появляется клиентка (Фергюсон), которая просит помочь ей вспомнить, где оставила ключи.

Но вскоре она исчезает, а Нику приходится сталкиваться с будоражащими и необычными событиями.

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Хью Джекман в Twitter-аккаунте поделился вторым тизером фантастического шоу Воспоминание (Reminiscence), а первый ролик опубликовали на YouTube.

Премьера запланирована на 3 сентября 2021 года.

Напомним,

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