Фантастический триллер с Хью Джекманом Воспоминание получил тизер и дату выхода на HBO

Постапокалиптический драматический триллер с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон выйдет на стриминге HBO Max.

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, где многие регионы Земли уже пострадали от глобального потепления.

Герой Хью Джекмана психолог и частный детектив по имени Ник с помощью новейших технологий может погружаться в память других людей и выискивать в мозгу вещи, которые они хотят вспомнить или пережить заново. Однажды на пороге офиса Ника появляется клиентка (Фергюсон), которая просит помочь ей вспомнить, где оставила ключи.

Но вскоре она исчезает, а Нику приходится сталкиваться с будоражащими и необычными событиями.

Хью Джекман в Twitter-аккаунте поделился вторым тизером фантастического шоу Воспоминание (Reminiscence), а первый ролик опубликовали на YouTube.

Премьера запланирована на 3 сентября 2021 года.

Напомним,