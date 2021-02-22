Фантастический триллер с Хью Джекманом Воспоминание получил тизер и дату выхода на HBO
Постапокалиптический драматический триллер с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон выйдет на стриминге HBO Max.
Герой Хью Джекмана психолог и частный детектив по имени Ник с помощью новейших технологий может погружаться в память других людей и выискивать в мозгу вещи, которые они хотят вспомнить или пережить заново. Однажды на пороге офиса Ника появляется клиентка (Фергюсон), которая просит помочь ей вспомнить, где оставила ключи.
Но вскоре она исчезает, а Нику приходится сталкиваться с будоражащими и необычными событиями.
Премьера запланирована на 3 сентября 2021 года.
Напомним,