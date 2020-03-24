Борьба с коронавирусом: как правильно носить маску

24 марта 2020 15:30 Антонина Старовойт
Борьба с коронавирусом: как правильно носить маску
Борьба с коронавирусом: как правильно носить маску
pixabay.com

COVID-19 входит в свою активную фазу: все больше случаем оказываются положительными.

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Сегодня мы расскажем, как правильно носить маску, чтобы вирус не распространялся дальше и вы ничего не подхватили. 

Для чего и кого нужна маска?

Маску используют в первую очередь люди, у которых есть симптомы респираторных заболеваний. Помимо этого, украинцы, которые вернулись из других стран, где вирус был выявлен, так же должны надеть маску и самоизолироваться на 14 дней. Проблема в том, что инкубационный период COVID-19 составляет до 14 дней. Как следствие этого вы можете даже не догадываться о возможном заболевании. С целью профилактики маску рекомендуют носить каждому. 

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Как правильно носить одноразовую маску?

Прежде чем надеть маску, обработайте руки антисептиком либо вымойте их с мылом.

Наденьте маску так, чтобы она плотно закрывала нос и рот без места между лицом и маской.

Не касайтесь маски во время использования руками. На руках каждую секунду скапливается множество бактерий. Также помните: белая сторона должна быть надета вовнутрь, а голубая - наружу. 

Если вы чувствуете, что маска постепенно становится сырой или мокрой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно. 

Как правильно снять маску?

Снимайте маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски). Сразу же выбросьте ее в контейнер для отходов. Обязательно вымойте руки с мылом после контакта с маской. 

Напомним, 

 

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