Борьба с коронавирусом: как правильно носить маску

COVID-19 входит в свою активную фазу: все больше случаем оказываются положительными.

Для чего и кого нужна маска?

Сегодня мы расскажем, как правильно носить маску , чтобы вирус не распространялся дальше и вы ничего не подхватили.

Маску используют в первую очередь люди, у которых есть симптомы респираторных заболеваний. Помимо этого, украинцы, которые вернулись из других стран, где вирус был выявлен, так же должны надеть маску и самоизолироваться на 14 дней. Проблема в том, что инкубационный период COVID-19 составляет до 14 дней. Как следствие этого вы можете даже не догадываться о возможном заболевании. С целью профилактики маску рекомендуют носить каждому.

Прежде чем надеть маску, обработайте руки антисептиком либо вымойте их с мылом.

Наденьте маску так, чтобы она плотно закрывала нос и рот без места между лицом и маской.

Не касайтесь маски во время использования руками. На руках каждую секунду скапливается множество бактерий. Также помните: белая сторона должна быть надета вовнутрь, а голубая - наружу.

Если вы чувствуете, что маска постепенно становится сырой или мокрой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.

Как правильно снять маску?

Снимайте маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски). Сразу же выбросьте ее в контейнер для отходов. Обязательно вымойте руки с мылом после контакта с маской.

Напомним,