Семейный рецепт вкусной паски от участницы реалити Холостяк-10 Алины

16 апреля 2020 18:42 Юлия Крутиева
Семейный рецепт вкусной паски от участницы реалити Холостяк-10 Алины
Семейный рецепт вкусной паски от участницы реалити Холостяк-10 Алины
пресс-служба канала СТБ

В преддверии Пасхи каждая хозяйка запасается рецептами праздничных блюд, главное из которых – конечно же, сама паска.

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Семейным секретом поделилась участница реалити СТБ «Холостяк-10» Алина. Рецепт кулича передался ей еще от прабабушки. Холостячка признается, что ее паски получаются вкусными и долго не черствеют! Записывайте рецепт.

Рецепт паски у нас передавался из поколения в поколение. Когда-то ее пекла моя прабабушка Параска, теперь бабушка Оля. Паски по этому старинному рецепту получаются вкусными и долго не черствеют, – поделилась участница реалити. – Кстати, с паской связано народное поверье: если она удалась, то и в доме будет все в порядке.

Ингредиенты

  • 1 литр теплого молока;
  • 10 целых яиц;
  • 10 желтков;
  • 3.5 стакана сахара

Способ приготовления

1. Все ингредиенты необходимо сбить.

2. Затем добавить один стакан растопленного масла, полстакана растительного масла, 200 грамм дрожжей и щепотку соли.

3. Все это размешать и оставить на два часа в тепле.

4. Затем нужно высыпать муку. Чтобы тесто получилось не густым и лучше вымешивалось, следует добавить 2 ложки подсолнечного масла.

5. А когда тесто подойдет (вырастет) – время лепить сами паски.

6. Формочки помажьте маслом. Наполните 1/3 формы и обязательно оставьте, чтобы тесто подошло к краям формы, потому что если не подойдет, то пасочка лопнет.

7. Верх пасок смажьте яйцом и поставьте выпекаться при температуре 180 градусов на 30 минут.

Из такого рецепта у вас получится 14 пасок. Алина отмечает, что по желанию в тесто можно также добавить орехи, изюм, лимонную цедру, корицу и ваниль.

Семейный рецепт вкусной паски от участницы реалити Холостяк-10 Алины / пресс-служба
Напомним,

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