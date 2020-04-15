Холостяк-10: переезд Макса к участницам, общий быт и выгон девушки еще до Церемонии роз
В эту пятницу, 17 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет седьмой выпуск романтического реалити «Холостяк-10».
Мне кажется, так я смогу узнать девушек лучше, потому что одно дело ходить на свидания, а другое – провести больше времени с ними в быту. Думаю, тяжело будет притворяться 24/7,– объяснит такое решение Холостяк.
Однако кинопросмотр выберет не одна девушка, а сразу три. Именно поэтому Макс предложит Оле, Даше и Вике провести с ним вечер в кинозале. Не всем участницам понравится такое времяпрепровождение, ведь каждая рассчитывала на уединенную атмосферу.
Я сидела и чувствовала себя третьей лишней,– признается Даша.
А вот Ане повезет куда больше – Холостяк решит исполнить ее желание и вместе почитать перед сном. Однако романтическая атмосфера, о которой мечтала девушка, будет разрушена!
Почитать нам особо не удалось,– отметит Макс.
У меня очень хитрый план, – признается Алина. – Тренировка – лишь предлог.
Что же придумала участница и почему ее выходка разозлит Вику?
Наглость – второе счастье. По культуре у нее полный ноль,– отметит Вика.
Напомним,