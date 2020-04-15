Холостяк-10: переезд Макса к участницам, общий быт и выгон девушки еще до Церемонии роз

В эту пятницу, 17 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет седьмой выпуск романтического реалити «Холостяк-10».

Макс примет беспрецедентное решение – провести неделю под одной крышей с участницами. Таким образом Холостяк надеется лучше узнать девушек, присмотреться к ним и проверить, как они ведут себя в быту.

Мне кажется, так я смогу узнать девушек лучше, потому что одно дело ходить на свидания, а другое – провести больше времени с ними в быту. Думаю, тяжело будет притворяться 24/7,

– объяснит такое решение Холостяк.

В первый день Макс попросит всех участниц описать, каким они видят идеальный день со своим мужчиной, чтобы потом реализовать их желания. Среди пунктов, которые девушки упомянут в списке, будут: посмотреть вместе фильм, заняться спортом, позавтракать, а самые смелые даже пожелают остаться с Холостяком перед сном!

Однако кинопросмотр выберет не одна девушка, а сразу три. Именно поэтому Макс предложит Оле, Даше и Вике провести с ним вечер в кинозале. Не всем участницам понравится такое времяпрепровождение, ведь каждая рассчитывала на уединенную атмосферу.

Я сидела и чувствовала себя третьей лишней,

– признается Даша.

А вот Ане повезет куда больше – Холостяк решит исполнить ее желание и вместе почитать перед сном. Однако романтическая атмосфера, о которой мечтала девушка, будет разрушена!

Почитать нам особо не удалось,

– отметит Макс.

Следующее утро Холостяк проведет с Алиной на пробежке. Именно таким будет желание девушки.

У меня очень хитрый план, – признается Алина. – Тренировка – лишь предлог.

Что же придумала участница и почему ее выходка разозлит Вику?

Наглость – второе счастье. По культуре у нее полный ноль,

– отметит Вика.

Кто из девушек проявит себя перед Максом наилучшим образом, а с кем Холостяк попрощается, не дождавшись Церемонии роз? Смотрите романтическое реалити «Холостяк-10» в пятницу, 17 апреля, в 19:00 на СТБ.

Напомним,