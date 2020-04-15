Холостяк-10: переезд Макса к участницам, общий быт и выгон девушки еще до Церемонии роз

15 апреля 2020 21:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: переезд Макса к участницам, общий быт и выгон девушки еще до Церемонии роз
Холостяк-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.04.2020)
кадр из видео

В эту пятницу, 17 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет седьмой выпуск романтического реалити «Холостяк-10».

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Макс примет беспрецедентное решение – провести неделю под одной крышей с участницами. Таким образом Холостяк надеется лучше узнать девушек, присмотреться к ним и проверить, как они ведут себя в быту.

Мне кажется, так я смогу узнать девушек лучше, потому что одно дело ходить на свидания, а другое – провести больше времени с ними в быту. Думаю, тяжело будет притворяться 24/7,
– объяснит такое решение Холостяк.

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В первый день Макс попросит всех участниц описать, каким они видят идеальный день со своим мужчиной, чтобы потом реализовать их желания. Среди пунктов, которые девушки упомянут в списке, будут: посмотреть вместе фильм, заняться спортом, позавтракать, а самые смелые даже пожелают остаться с Холостяком перед сном!

Однако кинопросмотр выберет не одна девушка, а сразу три. Именно поэтому Макс предложит Оле, Даше и Вике провести с ним вечер в кинозале. Не всем участницам понравится такое времяпрепровождение, ведь каждая рассчитывала на уединенную атмосферу. 

Я сидела и чувствовала себя третьей лишней,
– признается Даша.

А вот Ане повезет куда больше – Холостяк решит исполнить ее желание и вместе почитать перед сном. Однако романтическая атмосфера, о которой мечтала девушка, будет разрушена!

Почитать нам особо не удалось,
– отметит Макс.

Следующее утро Холостяк проведет с Алиной на пробежке. Именно таким будет желание девушки.

У меня очень хитрый план, – признается Алина. – Тренировка – лишь предлог.

Что же придумала участница и почему ее выходка разозлит Вику?

Наглость – второе счастье. По культуре у нее полный ноль,
– отметит Вика.

Кто из девушек проявит себя перед Максом наилучшим образом, а с кем Холостяк попрощается, не дождавшись Церемонии роз? Смотрите романтическое реалити «Холостяк-10» в пятницу, 17 апреля, в 19:00 на СТБ.

Напомним, 

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СТБ новости телешоу Холостяк-10 Макс Михайлюк

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