Дашу Астафьеву подожгли на съемках шоу: Я почувствовала панику, но взяла себя в руки
15 апреля 2020 15:00
СуперИнтуиция-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2020)
пресс-служба Нового канала
Когда певица и актриса соглашалась на съемки в шоу Нового канала, она даже не подозревала, что на игровой площадке будет настолько горячо.
«СуперИнтуиция» незнакомцев отгадывали соблазнительная певица и актриса Даша Астафьева и неугомонный венесуэлец Амадор Лопес. Но меряться Даше и Амадору пришлось не только логикой, а и бесстрашием.К примеру, прямо во время съемки Даша Астафьева испробовала на себе огненный массаж, который профессионально делает один из незнакомцев. Дашу уложили на массажный стол, накрыли полотенцами и подожгли!Кстати, Астафьева – та еще любительница массажей. Ее любимый – тайский.Так что во время съемок «СуперИнтуиции» Даша успела не только поиграть, но и порелаксировать. Смогла ли она обыграть Амадора – смотрите сегодня в 19:00 в «СуперИнтуиция» на Новом канале.
СуперИнтуиция-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2020) / пресс-служба Нового канала
Было страшно и тепленько, – рассказала после процедуры Астафьева. – За пару секунд до начала я почувствовала панику, но взяла себя в руки – стараюсь всегда доверять специалистам. Знаю, что если ты отдаешься в руки мастера, ему лучше доверять.
СуперИнтуиция-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2020) / пресс-служба Нового канала
Я очень люблю Таиланд, – рассказала девушка Новому каналу. – Обожаю эти запахи и атмосферу в целом. Именно там я отдыхаю, релаксирую, набираюсь сил для работы.
СуперИнтуиция-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2020) / пресс-служба Нового канала
Напомним,