Дмитро Коляденко відверто розповів про секс за гроші: «Наважився після 19 років самотності»

Відомий український шоумен, який став учасником квіз-шоу «Вік на Вік», вперше за багато років дав відверте інтерв’ю Маші Єфросиніній, де поділився пікантними подробицями особистого життя.

Дмитро Коляденко – один з найяскравіших та найепатажніших представників українського шоу-бізнесу. Він талановитий хореограф, харизматичний телеведучий та, безумовно, людина з унікальним стилем. У біографії Дмитра – два яскраві шлюби з українськими зірками Оленою Коляденко та Іриною Білик.

Але навіть попри те, що навколо нього завжди було багато жінок та уваги, після розлучення з Білик він так і не зміг знайти нове кохання.

Олена Коляденко та Ірина Білик – фатальні жінки в моєму житті. Після цих шлюбів я ходив на побачення, були й подарунки-ресторани, але мені все не те. Після Ірини Білик більше не мав стосунків, – зізнався Дмитро Коляденко в YouTube-шоу «Екзамен. Нова реальність». – І лише місяць тому я купив секс за гроші, бо вже не міг, у мене їхав дах. Це тривало сорок п’ять хвилин, такса була за годину, але в нас це було стільки. Минуло 19 років, ви уявляєте, що там відбувалося за ці сорок п’ять хвилин? Я був дуже щасливий!

Коляденко пояснив, що чекати на справжнє кохання характерно не лише для нього, а й для його рідних.

Затягнув з цим, бо я така людина. У мене бабуся була така – кохала все життя одного чоловіка й жила сама. Я люблю чекати, вірю, що в мене буде нова людина, але поки що її немає. Місяць тому трохи не дочекався, – з усмішкою говорить Дмитро Коляденко. – Людину, з якою у мене був секс, зовсім не знаю. Але я її кохав! Не розумію, як так вийшло, бо думав, що кохання – це коли ти одружений та любиш, а коли ти не знаєш людину і таке відчуваєш…я був шокований! Любив її 45 хвилин, але заплатив за це гроші. Думаю, що правильно зробив, у мене такого за 50 років ніколи не було. Я – молодець, мені дуже сподобалося (усміхається).

Шоумен Дмитро Коляденко / Пресслужба Нового каналу

Попри популярність та активне життя, Дмитру не вистачає тепла, обіймів та любові. Але він не втрачає віри.

Я не можу знайти свою людину, бо хто мені подобається – вони у стосунках, а кому подобаюсь я – мені не подобаються. Розумію, що мені добре самому: ввечері не захотів мити посуд – помив зранку, треба поприбирати – добре, але можу зробити це завтра-післязавтра. Мене ніхто не контролює. Але хочеться обіймів, ласки, сексу. Хочу закохатися, – говорить Коляденко. – Зараз бог дає мені роботу, на любов немає часу, хоча я б знайшов. Ми постійно в турах: «Шафа», «Фламбе», «Кабаре», дуже багато роботи. Але коли після вистав приїжджаю в готель – хочеться кохання. І це мене турбує. Раніше дуже парився, а зараз просто чекаю свою людину.

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