Дмитро Коляденко відверто розповів про секс за гроші: «Наважився після 19 років самотності»
Відомий український шоумен, який став учасником квіз-шоу «Вік на Вік», вперше за багато років дав відверте інтерв’ю Маші Єфросиніній, де поділився пікантними подробицями особистого життя.
Але навіть попри те, що навколо нього завжди було багато жінок та уваги, після розлучення з Білик він так і не зміг знайти нове кохання.
Олена Коляденко та Ірина Білик – фатальні жінки в моєму житті. Після цих шлюбів я ходив на побачення, були й подарунки-ресторани, але мені все не те. Після Ірини Білик більше не мав стосунків, – зізнався Дмитро Коляденко в YouTube-шоу «Екзамен. Нова реальність». – І лише місяць тому я купив секс за гроші, бо вже не міг, у мене їхав дах. Це тривало сорок п’ять хвилин, такса була за годину, але в нас це було стільки. Минуло 19 років, ви уявляєте, що там відбувалося за ці сорок п’ять хвилин? Я був дуже щасливий!
Коляденко пояснив, що чекати на справжнє кохання характерно не лише для нього, а й для його рідних.
Затягнув з цим, бо я така людина. У мене бабуся була така – кохала все життя одного чоловіка й жила сама. Я люблю чекати, вірю, що в мене буде нова людина, але поки що її немає. Місяць тому трохи не дочекався, – з усмішкою говорить Дмитро Коляденко. – Людину, з якою у мене був секс, зовсім не знаю. Але я її кохав! Не розумію, як так вийшло, бо думав, що кохання – це коли ти одружений та любиш, а коли ти не знаєш людину і таке відчуваєш…я був шокований! Любив її 45 хвилин, але заплатив за це гроші. Думаю, що правильно зробив, у мене такого за 50 років ніколи не було. Я – молодець, мені дуже сподобалося (усміхається).
Я не можу знайти свою людину, бо хто мені подобається – вони у стосунках, а кому подобаюсь я – мені не подобаються. Розумію, що мені добре самому: ввечері не захотів мити посуд – помив зранку, треба поприбирати – добре, але можу зробити це завтра-післязавтра. Мене ніхто не контролює. Але хочеться обіймів, ласки, сексу. Хочу закохатися, – говорить Коляденко. – Зараз бог дає мені роботу, на любов немає часу, хоча я б знайшов. Ми постійно в турах: «Шафа», «Фламбе», «Кабаре», дуже багато роботи. Але коли після вистав приїжджаю в готель – хочеться кохання. І це мене турбує. Раніше дуже парився, а зараз просто чекаю свою людину.
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