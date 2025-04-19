МастерШеф 15 сезон 8 випуск від 19.04.2025 дивитися онлайн

19.04.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 8 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 8 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 19.04.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 8 випуску проєкту МастерШеф 15 сезон: цього тижня на учасників та глядачів чекатиме Великдень на кухні МастерШеф! Аматори готуватимуть пісні страви в парах, але… їх партнери стануть справжніми конкурентами, адже за результатами конкурсу один з двох кулінарів отримає чорний фартух! Звісно ж, святковий випуск не обійдеться без приготувань справжньої королеви великоднього столу – паски! А готуватимуть за рецептами особливих гостей! Хто завітає на кухню проєкту? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 8 випуск від 19.04.2025.

8 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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