МастерШеф 15 сезон 7 випуск: хто покинув шоу 12.04.2025

15 квітня 2025 14:45 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 15 сезон 7 випуск: хто покинув шоу 12.04.2025
МастерШеф 15 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 12.04.2025
Пресслужба каналу СТБ

12.04.2025 на СТБ та на сайті TV.UA в етер вийшов 7 випуск кулінарного шоу МастерШеф 15 сезон. Хто покинув шоу у 7 випуску МастерШеф 15 сезон від 12.04.2025 читайте на сайті TV.UA.

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На 7-му тижні на першу битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 15 сезон» потрапили такі учасники: Ден Шебеко, Діана Костюк, Оксана Пустовойт та Валерій Гармаш.

На битву чорних фартухів судді роздали учасникам рецепти, але було ускладнення: грамовки були заховані за математичними рівняннями. Розв'язавши їх, можна було отримати повний  рецепт страви.

Найгірше з цим конкурсом впоралась Діана. Саме тому в 7 випуску «МастерШеф 15 сезон» кухню проєкту залишила Діана Костюк.

Діана Костюк – учасниця МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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