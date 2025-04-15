МастерШеф 15 сезон 7 випуск: хто покинув шоу 12.04.2025
12.04.2025 на СТБ та на сайті TV.UA в етер вийшов 7 випуск кулінарного шоу МастерШеф 15 сезон. Хто покинув шоу у 7 випуску МастерШеф 15 сезон від 12.04.2025 читайте на сайті TV.UA.
На битву чорних фартухів судді роздали учасникам рецепти, але було ускладнення: грамовки були заховані за математичними рівняннями. Розв'язавши їх, можна було отримати повний рецепт страви.
Найгірше з цим конкурсом впоралась Діана. Саме тому в 7 випуску «МастерШеф 15 сезон» кухню проєкту залишила Діана Костюк.
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