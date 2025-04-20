МастерШеф 15 сезон 8 випуск: хто покинув шоу 19.04.2025

20 квітня 2025 21:44 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 15 сезон 8 випуск: хто покинув шоу 19.04.2025
МастерШеф 15 сезон: хто залишив проєкт у 8 випуску від 19.04.2025
stb.ua

19.04.2025 на СТБ та на сайті TV.UA в етер вийшов 8 випуск кулінарного шоу МастерШеф 15 сезон. Хто покинув шоу у 8 випуску МастерШеф 15 сезон від 19.04.2025 читайте на сайті TV.UA.

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На 8-му тижні на першу битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 15 сезон» потрапили такі учасники: Настя Байда, Олеся Бабій-Полєжаєва, Аліна Барвенко, Оксана Пустовойт, Анастасія Жуга, Ася Цалікова, Катерина Павлинська та Анна Демченко.

Не дивлячись на те, що на битві аж восьмеро учасників, – робочих поверхонь було лише п'ять. Кожна з них була умовною групою у стабілізаційних графіках відключень. Тому аматори мали спланувати свою роботу так, щоб попри відключення електроенергії – подати суддям смачні страви.

Найгірше з цим конкурсом впорались Ася та Аліна. Саме тому у 8 випуску «МастерШеф 15 сезон» кухню проєкту залишили двоє учасниць: Ася Цалікова та Аліна Барвенко.

Аліна Барвенко – учасниця МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Ася Цалікова – учасниця МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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