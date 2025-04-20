МастерШеф 15 сезон 8 випуск: хто покинув шоу 19.04.2025
19.04.2025 на СТБ та на сайті TV.UA в етер вийшов 8 випуск кулінарного шоу МастерШеф 15 сезон. Хто покинув шоу у 8 випуску МастерШеф 15 сезон від 19.04.2025 читайте на сайті TV.UA.
Не дивлячись на те, що на битві аж восьмеро учасників, – робочих поверхонь було лише п'ять. Кожна з них була умовною групою у стабілізаційних графіках відключень. Тому аматори мали спланувати свою роботу так, щоб попри відключення електроенергії – подати суддям смачні страви.
Найгірше з цим конкурсом впорались Ася та Аліна. Саме тому у 8 випуску «МастерШеф 15 сезон» кухню проєкту залишили двоє учасниць: Ася Цалікова та Аліна Барвенко.
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