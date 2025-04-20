Світ навиворіт. Україна 2 сезон 5 випуск від 28.03.2025 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 28.03.2025
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28.03.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск 2 сезону тревел-проєкту Світ навиворіт. Україна. 5 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна новий сезон від 28.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 5 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон: цього випуску команда проєкту відправиться у похід засніженими Карпатами. Справжній екстрим та небезпека на кожному кроці! На які труднощі натраплять мандрівники посеред гірського лісу? Який секретний об'єкт приховано у Карпатах? Та яке ж зрештою найвище житло в Україні? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 5 випуск від 28.03.2025.