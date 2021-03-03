Умер звезда сериала "Сваты" Иван Марченко
Начало недели принесло печальную новость для поклонников сериалов «Сваты».
Трагедия случилась 2 марта. Об этом сообщили сотрудники студии дубляжа, на которой режиссер работал. Причина смерти режиссера – хондросаркома (злокачественная опухоль кости).
Сегодня, после длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью, нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко, - сообщается в обращении. - Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать.
Напомним,