Умер звезда сериала "Сваты" Иван Марченко

3 марта 2021 08:35 Юлия Крутиева
Умер звезда сериала
Актер Иван Марченко
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Начало недели принесло печальную новость для поклонников сериалов «Сваты».

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После продолжительной болезни ушел из жизни украинский актер и режиссер Иван Марченко, который знаком зрителям еще по сериалу «Женский доктор».

Трагедия случилась 2 марта. Об этом сообщили сотрудники студии дубляжа, на которой режиссер работал. Причина смерти режиссера – хондросаркома (злокачественная опухоль кости).

Сегодня, после длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью, нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко, - сообщается в обращении. - Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать.

Иван Марченко в сериале «Сваты»
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Марченко умер в возрасте 44 лет. В сериале «Сваты» он появился в шестом сезоне. Его фильмография насчитывает несколько десятков фильмов и сериалов, среди которых популярные ленты: «Ментовские войны. Одесса», «Возвращение Мухтара», «За все тебя благодарю», «Время грехов», «Родные люди» и многих других.

Напомним,

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