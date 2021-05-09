Аферисты в сетях-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 10.05.2021)

Аферисты в сетях-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 10.05.2021)

10 мая на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск проекта Аферисты в сетях-6. 1 выпуск проекта Аферисты в сетях 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Смотрите в 1 выпуске 6 сезона «Аферистов в сетях» : В шестом сезоне проекта бесстрашная ведущая Елена-Кристина Лебедь раскроет около 30 новых схем афер. Например, зритель узнает, что скрывается за заманчивым предложением израильской клиники за 7 тысяч евро на недельку принять участие в их эксперименте. А еще, почему не стоит радоваться, когда кавалер на первом же свидании дарит 100 тысяч гривен — ведь в итоге можно остаться даже без туфель!

1 выпуск проекта Аферисты в сетях-6 смотрите 10.05.2021 в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Аферисты в сетях» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.