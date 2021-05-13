Актер Антон Еремин – о новом сезоне сериала "Филин", личной жизни и готовности стать отцом

17 мая на телеканале «Украина» стартует продолжение детективного сериала «Филин».

Мы пообщались с Антоном Ереминым, и в эксклюзивном интервью TV.UA актер сериала "Филин" рассказал о том, что изменится в жизни его героя, уроках локдауна и личной жизни.

Какие перемены произошли в отделе «Филин» и в жизни вашего героя?

– Мой персонаж Макс живет вместе со своей любимой женщиной, коллегой Кирой, у них прекрасная семейная жизнь. Его дочь тоже вместе с ними, и взрослеет просто на глазах. В плане работы тоже произошли изменения: в отделе появились новые люди, «Филин» стал еще более совершенным, а расследования еще более запутанными. Преступления во втором сезоне будут еще более изощренными.

Второй сезон снимался в условиях суровой зимы. Насколько сложными были съемки?

– Первый сезон снимали летом, второй – зимой. Конечно, пар костей не ломит, поэтому съемки в -20 на улице были непростой задачей. Никто не ожидал, что будет так сложно. Этот сезон еще уникален тем, что темпы съемок ускорились, и над проектом работали четыре режиссера параллельно. Это очень интересно! Второй сезон снимали в условиях карантина, процесс работы не отличался от привычного, с учетом того, что все должны быть в масках и соблюдать меры предосторожности.

– Я провел это время в узком семейном кругу. Я с 17-ти лет уехал из дома, и живу без родителей, поэтому мне карантин подарил возможность побыть с ними подольше. Это прекрасный опыт, ведь мы подолгу в разлуке, а семейные узы для меня важны. Карантин стал хорошим показателем, что нужно сохранять эту родственность, и не забывать проводить время вместе с близкими. Люди в делах, и лишь по вечерам встречаются дома, а, когда все заперты и вместе, это тоже своего рода испытания, ведь не все оказались к этому готовы, но тогда можно увидеть брешь в отношениях.

Научились чему-то новому на карантине?

– Я не тот человек, который может сидеть дома и учиться. Но я записывал самопробы, много читал.

По сценарию в «Филине» у вашего персонажа подрастает дочь. Как эта роль повлияла на ваше отношение к отцовству?

– Я всегда любил детей. Много работал в детских летних лагерях вожатым. Мне с детьми комфортно, возможно, потому что я сам в душе немного ребенок. То, что я играю отца в «Филине», никак не повлияло на мое отношение к ним. Я давно чувствую в себе готовность самому стать отцом, просто пока не встретил того человека, с кем готов создать семью.

Расскажите о своем опыте вожатого.

– Это было очень интересно. Я сам отдыхал в подобных лагерях ребенком, и это помогло мне развить какие-то свои способности. Думаю, что именно в этом месте я когда-то понял, что хочу стать актером. Мы в детстве делали театральные постановки, и мне это нравилось. Тогда мне даже вручили премию за лучшую мужскую роль – было очень забавно. Тогда за эту премию боролись мы с одним моим знакомым, и когда спустя годы встретились, то оказалось, что оба стали актерами. Когда я учился в театральном университете, и приезжал вожатым в лагерь, мне поручали вести актерский мастер-класс. На занятии увидел перед собой 60 человек, которые хотели получить от меня знания. Когда начал им рассказывать что-то, то сам стал больше понимать. Мне нравится работать с детьми – они настоящие.

В какой момент поняли, что готовы стать отцом?

– Однажды понял, что готов взять ответственность за другого человека, но точной даты не назову (смеется).

Родители говорят о внуках?

– Конечно. Я у папы появился, когда ему был 21 год. В моем возрасте у отца было двое детей, но мои родители очень уважают мое личное пространство и не давят на меня. Я считаю, что нельзя себя заставлять и принуждать создавать семью. Это должно быть естественно. Должен появиться человек, с которым я захочу разделить это великое благо.

Что влияет на этот личный момент?

– Я очень люблю свою работу, и понимаю, что много времени посвящаю ей. Не занимаюсь ни каким поиском, потому что это гиблое дело. Но думаю, если любимый человек в моей жизни появится, это можно будет почувствовать.

Поклонницы пишут в соцсетях?

– Нет, у меня такого не бывает. У нашего сериала очень добрые и милые фанаты, которые не докучают назойливым вниманием.

Как относитесь к инициативе со стороны девушки при знакомстве?

– Я за то, чтобы два человека проявляли инициативу.

В чем для вас заключается романтика?

– Когда просыпается с тобой рядом человек, или делает какие-то приятные мелочи, вот это и есть романтика. Ромео и Джульетта, например, они как бы и совершили романтичный поступок, убив себя, но, если представить, что они остались живы, и что бы стало через 12 лет с их парой? Романтика, это когда в отношениях вы можете сохранить новизну, когда каждый человек в паре старается сделать другому хорошо. Романтика пропадает, когда мужчина забывает, что женщина любит цветы. А женщине нужно не забывать, что мужчина - это не тот, кто только работает и приносит деньги, но он еще человек, которому тоже нужна поддержка. Все зависит от того, какой человек с тобой рядом.