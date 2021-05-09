Актер сериала "Хрустальные вершины" Гавриил Федотов: В Украине добрые люди с отличным чувством юмора

В понедельник, 10 мая, в 21:00 на канале «Украина» стартует новый увлекательный сериал «Хрустальные вершины» производства компании IVORY films.

Актер Гавриил Федотов в сериале «Хрустальные вершины» воплотил роль парня по имени Влад. Его герой провел детство в небольшом селе в горах, но приехал в город, чтобы получить образование. Тут он встречает свою будущую супругу, однако молодой паре предстоит вернуться в родные места героя, чтобы избавиться от юношеского эгоцентризма и зацикленности на ложных идеалах.

О съемках в заснеженных Карпатах, работе над ролью и отношениях с супругой Гавриил рассказал в интервью TV.UA.

Эту историю отличает необычное место, где героям предстоит разобраться в себе. Что для вас оказалось самым сложным на этих съемках?

- Мы снимали с середины зимы. Сложные были сцены в горах. Скорее даже не физически, а психологически. Когда герой признает в себе какие-то слабости, принимает их и по-другому начинает общаться со своей супругой Лизой. Также была морально сложная сцена в доме Лизы, где мой герой с Кариной (Слава Красовская) выпивает и думает, что его используют, что он, грубо говоря, подстилка, просто был выгоден для всех. Было психологически непросто это снять.

Вы впервые снимались в горах?

- Да. Никогда раньше в Карпатах не был. Вообще в Украине я второй раз. Мне очень нравится. Здесь очень вкусно. Отзывчивые добрые люди с отличным чувством юмора. У нас с этим посложнее. Вкусно везде, где бы не пошел. В принципе в ресторанах хорошо готовят, какое блюдо бы не заказал – все очень нравится.

Зимние виды спорта вам близки?

- Я катаюсь на сноуборде. Находясь на съемках в горах, конечно, хотелось бы покататься, но выходной был один, а после него очень сложная смена, к которой нужно было подготовиться. Тут горы относительно невысокие. Мне есть с чем сравнивать – я часто бываю в Альпах, привык к большим вершинам.

Актер Гавриил Федотов / пресс-служба канала Украина

- Мне проще, потому что есть понимание специфики профессии. Единственная проблема во всем этом – дальние большие разлуки. Я уезжаю на гастроли или на съемки, она тоже. Порой, как моряк – уходит в плаванье.

Жена к вам на съемки в Киеве приехать не хотела?

- Сейчас это сложно. Вообще думала, конечно. Она хочет посмотреть Киев, погулять с дочкой. Но прямых перелетов нет (артисты живут в Санкт-Петербурге – ред.), а с пересадками с маленьким ребенком сложно. На машине 12-13 часов ехать тоже не вариант.

Актерская профессия очень увлекательна. Ты можешь каждый раз примерять на себя совершенно разные роли. Чем для вас ценна ваша профессия?

- Когда ты очень долго работаешь над ролью, днями и ночами убиваешься, не успеваешь поесть и поспать, а для актера нормально не успевать поспать, и в финале это получается, режиссер, зрители говорят слова благодарности. В этом проекте тоже были такие тяжелые сцены, и когда звучит команда «стоп, снято», оператор просто аплодирует, ты после этого летишь домой. Вот этим ценна.

Часто актеры говорят, что из-за плотного съемочного графика не успевают хорошо поработать над ролью. Вы всегда так щепетильно относитесь к подготовке?

- Конечно, готовлюсь заранее. У каждого актера есть домашняя работа. Ты сидишь, читаешь, разбираешь, кто кому Василий, о чем сцена, для чего она вообще нужна в сериале, что она дает. Есть проходящие сцены, которые ничего не дают, но они связующие. Работаешь дома, чтобы на площадке не тратить время. Потому что время – деньги, все быстро идет. Не спорю, есть такие артисты, но я считаю, что это неправильно. Качество тогда страдает.

Актер Гавриил Федотов / пресс-служба канала Украина

- Всегда стараюсь смотреть, чтобы провести работу над ошибками и двигаться дальше.

А как критику воспринимаете?

- Нормально, она должна быть. Нас так учили. Если были какие-то хорошие моменты, об этом или не говорят, или где-то в конце скажут. Но всегда все начинается с критики. Никто не должен это принимать лично. Режиссер в порыве гнева может начать кричать, а актеры бывает зажимаются, начинают плакать. Это неправильно. Студентов учат, что невозможно так работать. Режиссеры бывают разные. Воспринял критику, включился и дальше пошел.

Чье мнение для вас особо важно?

- Важнейшее мнение моего мастера Григория Михайловича Козлова, руководителя театра «Мастерская» в Питере. Если он говорит, что все круто, а весь мир не согласен, я буду считать, что все круто. Конечно же, мнение жены, коллег, режиссеров. Ко всем прислушиваюсь. Что-то беру, что-то пропускаю мимо. Такая профессия, что мы всегда должны слушать и видеть.

Актер Гавриил Федотов / пресс-служба канала Украина

Напомним,